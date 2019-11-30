Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’a yapılanlar hataydı!

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Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, geçmişte Türk asıllı oyunculara karşı büyük hatalar yapıldığını itiraf etti. Federasyonun entegrasyon çalışmaları içinİlkay ve Mesut'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşması sonrası yaşananlar için de şu sözlerle günah çıkardı:Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs 2018'de Londra'da, Premier Lig'de forma giyen oyuncularla buluşmuş, sonrasında ise dönemin Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel bu görüşme nedeniyle Mesut ve İlkay'a tepki göstermişti.