Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’a yapılanlar hataydı!

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, geçmişte Türk asıllı oyunculara karşı büyük hatalar yapıldığını itiraf etti. Federasyonun entegrasyon çalışmaları için Almanya Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz ve DFB Uyum Sorumlusu eski futbolcu Cacau ile Berlin Türkiyemspor'u ziyaret eden Keller,
İlkay ve Mesut'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşması sonrası yaşananlar için de şu sözlerle günah çıkardı: "O dönemde sadece bir hata yapılmadı, yığınla hata yapıldı. Bizim toplum olarak, özellikle iki kökeni olan veya farklı kökenden gelen insanların omuzlarına ne yüklediğimizi her zaman düşünmemiz lazım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs 2018'de Londra'da, Premier Lig'de forma giyen oyuncularla buluşmuş, sonrasında ise dönemin Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel bu görüşme nedeniyle Mesut ve İlkay'a tepki göstermişti.