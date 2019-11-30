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, Alaves deplasmanında zorlanmasına rağmen kazandı

1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında , zorlu geçen Alaves deplasmanından 3 puanı 2-1'lik skorla aldı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 30.11.2019 17:52
Real Madrid, Alaves deplasmanında zorlanmasına rağmen kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında Real Madrid, zorlu geçen Alaves deplasmanından 3 puanı 2-1'lik skorla aldı.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Real Madrid'in golleri defans oyuncuları Sergio Ramos (Dk. 51) ve Dani Carvajal'dan (Dk. 69) geldi.

Ev sahibi Alaves'in tek golünü ise Sergio Ramos'un sebep olduğu penaltıda 65. dakikada topu ağlara gönderen Lucas Perez kaydetti.

Real Madrid bu galibiyetle puanını 31'e yükseltip, Barcelona'yı (28) geçerek liderliğe oturdu.

Barcelona, 15. haftanın önemli karşılaşmasında pazar günü deplasmanda Atletico Madrid'e karşı oynayacak.

Alaves ise 18 puanda kaldı.

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Real Madrid, Alaves deplasmanında zorlanmasına rağmen kazandı
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