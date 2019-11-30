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, 'de istediği rakipleri açıkladı!

A Milli Takım Teknik Direktörü , SABAH gazetesinden Fatih Doğan'a konuştu. Güneş, grupları için Romanya'da yapılacak kura çekimi öncesi konuşurken, karşılaşmak istediği rakiplere dair de doğrudan takım ismi verdi. İşte Şenol Güneş'in sözleri...

Giriş Tarihi: 30.11.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 11:38
Şenol Güneş, EURO 2020'de istediği rakipleri açıkladı!

Türkiye'yi tarihinde ilk kez grup maçlarının son haftası gelmeden bir turnuvaya götüren , grupları için Romanya'da yapılacak kura çekimi öncesinde SABAH'a konuştu.

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Şenol Güneş, EURO 2020'de istediği rakipleri açıkladı!
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