Şenol Güneş, EURO 2020'de istediği rakipleri açıkladı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, SABAH gazetesinden Fatih Doğan'a konuştu. Güneş, EURO 2020 grupları için Romanya'da yapılacak kura çekimi öncesi konuşurken, karşılaşmak istediği rakiplere dair de doğrudan takım ismi verdi. İşte Şenol Güneş'in sözleri...
Giriş Tarihi: 30.11.2019 11:24Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 11:38
Türkiye'yi tarihinde ilk kez grup maçlarının son haftası gelmeden bir turnuvaya götüren Şenol Güneş, EURO 2020 grupları için Romanya'da yapılacak kura çekimi öncesinde SABAH'a konuştu.