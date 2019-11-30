Sturridge dev maça hazır

BUGÜN NELER OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe'den aldığı 1-0'lık yenilgiyi geride bırakan Trabzonspor, yarın evinde Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmaya odaklandı. Bordo-mavililerde sakatlıkları geçen Sturridge, Onazi ve Ekuban takımla birlikte çalıştı.Hafif sakatlıkları bulunan Sosa, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen'in ise tedavileri tamamlandı.Bordo-mavili kulübün 22 Kasım'da yapılması planlanan ancak çoğunluk sağlanamayan olağan genel kurulu, bugün KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Olağan genel kurulda, derneğe bağlı şirketlere ait hazırlanan idari ve mali raporlar görüşülecek. Denetim kurulu raporunun okunması sonrasında ise yönetim kurulunun faaliyetleri ibraya sunulacak.