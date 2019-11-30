Sturridge dev maça hazır

UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe'den aldığı 1-0'lık yenilgiyi geride bırakan Trabzonspor, yarın evinde Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmaya odaklandı. Bordo-mavililerde sakatlıkları geçen Sturridge, Onazi ve Ekuban takımla birlikte çalıştı. Sturridge ve Ekuban'ın teknik direktör Ünal Karaman'ın görev vermesi halinde 11'de yer alabilecekleri belirtildi.
Hafif sakatlıkları bulunan Sosa, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen'in ise tedavileri tamamlandı. Ünal Karaman'ın G.Saray maçında Sosa, Mikel ve Hosseini üçlüsünü orta sahada birlikte kullanarak oyun üstünlüğünü ele geçirmeyi planladığı öğrenildi.
TRABZON'DA İBRA GÜNÜ
Bordo-mavili kulübün 22 Kasım'da yapılması planlanan ancak çoğunluk sağlanamayan olağan genel kurulu, bugün KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Olağan genel kurulda, derneğe bağlı şirketlere ait hazırlanan idari ve mali raporlar görüşülecek. Denetim kurulu raporunun okunması sonrasında ise yönetim kurulunun faaliyetleri ibraya sunulacak.