Türkiye’nin rakipleri kim olacak? EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kura çekimi hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

RO 2020 kuraları kapsamında A Milli Takım'ın rakipleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan Türkiye, ortaya koyduğu üstün performansla grup birinciliği son anda kaçırmış ve grubunu ikinci sırada tamamlamıştı. Uzun bir zaman sonra bu turnuvada mücadele edecek olan Türkiye'nin muhtemel rakipleri ise belli olmuştu. Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak olan EURO 2020 grup kura çekimi yaklaştıkça, Türkiye'nin rakipleri hakkındaki heyecan katsayısı da giderek artıyor. Tam bu noktada, 'Avrupa Futbol Şampiyonası kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?' sorusunun cevabı günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Avrupa 2020 Futbol Şampiyonası'na katılacak 24 takımdan 20'si beli oldu. Tarihinde ilk kez 12 ülkede düzenlencek olan organizasyonda Türkiye'nin muhtemel rakipleri de netleşti.

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kura çekimi Romanya'nın başkenti Bükreş'te bugün yapılacak. EURO 2020'de Türkiye'nin de mücadele edeceği grup ve rakipleri belli olacak.

Kura çekiminin saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına yönelik bilgiler ise şu şekilde;