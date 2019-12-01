Ersun gider sorun değil

BUGÜN NELER OLDU

on 5 haftada bir kez kazanan teknik direktör Ersun Yanal şöyle konuştu: "Futbol konuşmak istemiyorum. ÇünküVAR'dır, kural hatasıdır, değildir, hakemin verdiği kararı tartışmıyorum ama bunun bir önceki haftası da var.Bu adalet çifte standart ile uygulanırsa nasıl olacak.Peki bunun hesabını kim verecek.