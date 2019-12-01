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Ersun gider sorun değil

Teknik Direktörü , Göztepe maçı sonrası futbol konuşmak istemediğini söyledi, hakem kararlarını eleştirdi

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 1.12.2019
Ersun gider sorun değil
Son 5 haftada bir kez kazanan teknik direktör Ersun Yanal şöyle konuştu: "Futbol konuşmak istemiyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin oynadığı maç tarihe geçti. VAR'dır, kural hatasıdır, değildir, hakemin verdiği kararı tartışmıyorum ama bunun bir önceki haftası da var. Adalet futbol için var. Adalet yoksa futbol da yok. Bu adalet çifte standart ile uygulanırsa nasıl olacak. Biz kendi içimizde hesaplaşırız. Peki bunun hesabını kim verecek. Ali gider, Veli gider, Ersun gider problem değil. Ama adalet nasıl kurulacak bu futbolda?'
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Ersun gider sorun değil
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