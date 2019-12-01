Göztepe 2-2 Fenerbahçe: Her şey var galip yok

Dk. 54 PENALTI

Sol kanattan ceza alanına giren Soner, Luiz Gustavo ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen pozisyonun tekrarını izlemek için VAR'a gitti ve beyaz noktayı gösterdi. Alpaslan'ın kullandığı penaltıda Altay kalesini terk ederek, gole izin vermedi.

Dk. 60 ÖNCE GOL SONRA İPTAL

Penaltıyı kurtaran Altay uzun bir pas attı, Kruse, Rodrigues'i gördü vuruşunda topu Moses tamamladı ve gol oldu. Ancak penaltı pozisyonunda yeni kurallar gereği Altay'ın ayaklarının çizgide olmadığı tespit edildi ve gol iptal edildi.

Dk. 62 PENALTI TEKRAR

Tekrarlanan penaltıda topun başına tekrar Alpaslan geçti. Oyuncu bu kez affetmedi ve takımını öne geçirdi.

3 dakikada gol kararı

MAX Kruse'nin ortasını Vedat Muriqi kafayla indirdi, Garry Rodrigues de kale önünde topu ağlara gönderdi. Malatya maçında takımı yalnız bırakan Vedat 63'te Zanka'nın yerine oyuna girerken 68'de golün pasını verdi. Rodrigues skoru 2-2'ye getirdi ancak hakemin golü vermesi tam 3 dakika sürdü. VAR, Rodrigues'in ofsayt olup olmadığını inceledi sonrasında gol kararı çıktı.

Fenerbahçe'den Malatya isyanı

F.Bahçe Kulübü, Göztepe'nin penaltı atışının kaleci Altay Bayındır'ın çizgi dışında olması nedeniyle iptal edilmesine isyan etti. Twitter'dan paylaşım yapan sarı-lacivertliler, geçen hafta Emre Belözoğlu'nun penaltı vuruşunda Malatya kalecisi Farnolle'ün çizgiyi geçtiği fotoğrafı koyarak, "Bir takım. 6 gün. 2 farklı karar" notunu düştü.

VEDAT: Ağrılarım var ama...

GÖZTEPE maçının 64. dakikasında oyuna giren Vedat Muriqi şunları söyledi: "Fiziki durumum normalde 5-6 haftada düzeliyor. Buradan sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Yine az bir ağrım var ama takımla olmak istedim. Sahada nefes nefese kaldım. Oradaki 3 bağdan ikisi kopuk. Asist yapmak da önemliydi. İnşallah bu puan kaybını Gençlerbirliği maçında telafi edeceğiz."

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Son 4 haftayı yenilgisiz kapatan Göztepe, Trabzon ve Alanya'yı 1-0 yendi, Malatya (1-1) ve Fenerbahçe ile berabere kaldı.

Topluca disipline

F.Bahçe dün geceyi 6 sarı, 1 kırmızı kartla tamamladı. Sarılacivertliler, takım olarak disipline sevk edilecek. 90'da kızaran Gustavo da kupadaki İstanbulspor maçında yok.

86'da Ozan'ın kafa vuruşunda top direkten döndü. Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım 11 kez ile F.Bahçe oldu.

Max Kruse dün gece 11 pas hatası ile öne çıktı.