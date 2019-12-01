Roma’yı yakalım Bakü’de buluşalım

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BUGÜN NELER OLDU

Ay-yıldızlılar 17 Haziran'da Galler ve 21 Haziran'da İsviçre ile kozlarını paylaşacakMilli Takımımız EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele edecek. Avrupa şampiyonalarının 60. yılı olması nedeniyle 12 şehirde oynanacak olan turnuvada A Milli Takım, İtalya ve Azerbaycan'da grup maçlarını tamamlayacak. Dün Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan kura çekiminde ay-yıldızlılarımız,1. torbadan gelen İtalya ile turnuvanın açılış maçındaSonrasında ise Azerbaycan'a gidecek olan Türkiye 17 Haziran'da Galler ile 2. maçını oynayacak.6 grup belirlenirken 4 gruptaki son takımlar UEFA Uluslar Ligi'ndeki play-off maçlarının ardından belli olacak.TÜRKİYE'NİN İtalya ile açılış maçında karşı karşıya gelecek olması İtalyan basınında da büyük yankı buldu. İtalyanların ünlü deyimi olanbaşlığı sosyal medyada İtalyanlar arasında en çok kullanılan söz oldu. La Gazetta dello Sport,derken Tuttosport iseyorumunda bulundu."2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılışını Roma'da biz yapıyoruz.Finalini de Wembley'de bizim yapmamamız için hiçbir neden yok."Fransa'yı yenememiştik. Fransa'yı Konya'da yendik, evlerinde rövanşı vermedik.Söke söke finallere kaldık.Finalleri Türkiye'ye getiremedik, belki kupayı getiririz. Ülkemize hayırlı olsun. Hedefimiz 2020'ye katılmaktı, başarılı maçlardan sonra bugüne geldik.Şenol Güneş, İtalya galibiyetiyle başlamak istediklerini söylediA Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk maçta İtalya'yı yenerek turnuvaya başlamak istediklerini söyledi. Avrupa'nın en iyi takımlarının mücadelesi olacağını da sözlerine ekleyen Güneş, şunları söyledi:Büyüyen, gelişen bir takım olarak tecrübe kazanmayı hedefliyoruz. İnşallah gruptan çıkarak daha güzel günler görürüz.İtalya buraya kayıpsız geldi. Açılış maçlarında sürprizler olabilir.2. maçımızda karşı karşıya geleceğimiz Galler'in teknik patronu Ryan Giggs, eşleşme için şunları söyledi: "Birbirine yakın bir grup. Türkiye harika bir eleme grubu geçirdi. Türk takımlarına karşı oynadım, harika bir ülke, taraftarlar harika, maçları dört gözle bekliyoruz."İTALYA Teknik Direktörü Roberto Mancini kuranın ardından şunları söyledi: "Bu kura harika oldu. Çok mutluyum çünkü bazı dostlarımla karşılaşma imkanı bulacağım bu maçta. Ama Türkler yenilgiye de hazır olsunlar. Roma'da çok Türk taraftar var. Güzel bir maç olacaktır."ALMANYA-FRANSA ve Portekizli gruba bakınca elbette ki bizimki güzel kura görünüyor. İtalyanlar yeni ve kaliteli bir jenerasyon yakaladı. Ama hoca krizini çözemiyorlardı. Mancini de kulüp teknik adamlığında geri gitmişti. Bu evlilikten kazanan bir İtalya çıktı. Defans hatları çok sağlam ve tecrübeli. Orta sahada vitrine sürdükleri gençler büyük potansiyele sahip ve İmmobile, Belotti gibi İtalya Ligi'ni sallayan golcülere sahipler. Elbette grubun favorisi kağıt üzerinde İtalya. İsviçre, son 15 yılda turnuva takımı olmayı başardı. Göçmen oyuncuların kalite ayakları ile ülke içinden gelen sertliğe sahip isimlerden iyi bir karışım yarattılar. Geçmişe nazaran zor gol yiyen takım kimliğini biraz kaybettikleri kesin. İsviçre maçımız kilit olacaktır. Galler kısaca hayatında Dünya Kupası görmemiş teknik adamları efsane futbolcu Ryan Giggs ve Real Madrid forması giyen Gareth Bale demek. Yüksek toplara güvenen, dişe diş mücadeleyi seven tipik bir Ada futbolu temsilcisi. İtalya ile başkentinde oynamak ne kadar dezavantaj ise Azerbaycan'da diğer iki maçı oynamamız o kadar büyük avantaj. Bakü'de sanıyorum tribünlerin %80-90'ı Türkiye'nin arkasında oynayacak. Futbolda 6 ay sonrası için büyük harflerle tahmin yapmak olmaz. Son dünya şampiyonuna yenilmeden finallere giden Türkiye hücum performansını da defans performansı kalitesine çıkarırsa iki maçın favorisiyiz. İtalya ile de bu seviyeyi yakalarsak, neden olmasın!