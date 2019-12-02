33 günde 1.5 idman!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yaptıkları hatalar sonucu Galatasaray'ın cezayı kestiğini söyledi. Tecrübeli teknik adam şöyle konuştu: "İnsanlar Sturridge'i görmek isteyebilir ama Sturridge 33 günde 1.5 idmana çıktı.
Hafta içerisinde 5 idmanımıza katılan Ekuban'ın bile zorlandığı anda
onu riske etmek istemedik. Galatasaray ligin en iyi takımları arasında ve çok kaliteli oyuncuları var. Böyle hatalar yaparsanız cezayı da keserler. Tüm kadromuz hazır olduğunda inşallah çok daha iyi olacak."