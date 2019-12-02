33 günde 1.5 idman!

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yaptıkları hatalar sonucu Galatasaray'ın cezayı kestiğini söyledi. Tecrübeli teknik adam şöyle konuştu: "Hafta içerisinde 5 idmanımıza katılanonu riske etmek istemedik. Galatasaray ligin en iyi takımları arasında ve çok kaliteli oyuncuları var. Böyle hatalar yaparsanız cezayı da keserler.