Başakşehir doludizgin

Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Roma maçında mağlup olan Medipol Başakşehir, dün Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0 yenerek yeniden moral buldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelede ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran turuncu- lacivertlilerde 60'ıncı dakikada Clichy, savunmadan seken topu ceza sahası dışından gelişine sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.
63. dakikada ise Clichy'nin sol taraftan yerden pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Aleksic, ağları sarsarak farkı 2'ye çıkardı ve maçın sonucunu ilan etti: 2-0.
Üst üste üçüncü maçını kazanan Medipol Başakşehir puanını 25'e yükseltti. Antalyaspor ise galibiyet hasretini 6 maça çıkararak 12 puanda kaldı.