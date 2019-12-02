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doludizgin

Avrupa yorgunu çıktığı maçta ekibini 3 dakika arayla Clichy ve Aleksic’in attığı gollerle deviren ’un öğrencileri, şampiyonluk yarışında çok önemli üç puanı kaptı

Giriş Tarihi: 2.12.2019
Başakşehir doludizgin
Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Roma maçında mağlup olan Medipol Başakşehir, dün Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0 yenerek yeniden moral buldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelede ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran turuncu- lacivertlilerde 60'ıncı dakikada Clichy, savunmadan seken topu ceza sahası dışından gelişine sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0. 63. dakikada ise Clichy'nin sol taraftan yerden pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Aleksic, ağları sarsarak farkı 2'ye çıkardı ve maçın sonucunu ilan etti: 2-0. Üst üste üçüncü maçını kazanan Medipol Başakşehir puanını 25'e yükseltti. Antalyaspor ise galibiyet hasretini 6 maça çıkararak 12 puanda kaldı.
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Başakşehir doludizgin
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