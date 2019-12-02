Başakşehir doludizgin

BUGÜN NELER OLDU

Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Roma maçında mağlup olan Medipol Başakşehir, dün Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0 yenerek yeniden moral buldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelede ilk yarıda gol sesi çıkmadı.63. dakikada ise Clichy'nin sol taraftan yerden pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşanÜst üste üçüncü maçını kazanan Medipol Başakşehir puanını 25'e yükseltti. Antalyaspor ise galibiyet hasretini 6 maça çıkararak 12 puanda kaldı.