Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlayacak? EURO 2020 açılış maçı İtalya Türkiye ne zaman oynanacak?

Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlayacak? EURO 2020 açılış maçı İtalya Türkiye ne zaman oynanacak?

EURO 2020 grup kuralı dün akşam çekildi. Çekilen kuranın ardından UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde A Milli Takım, Galler, İsviçre ve İtalya ile aynı grupta yer aldı. A Milli Takım’ın grup etabında oynayacağı ilk maç olan İtalya maçı, aynı zamanda EURO 2020’nin de açılış maçı olacak. Peki Türkiye İtalya EURO 2020 maçı ne zaman oynanacak? EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 2.12.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 10:24
Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlayacak? EURO 2020 açılış maçı İtalya Türkiye ne zaman oynanacak?

Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilen kuraların ardından 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası grupları belli oldu. Kuraya göre milli takımımızın EURO 2020 A Grubu'ndaki rakipleri İtalya, Galler ve İsviçre oldu. Eşleşmelerin belli olmasının ardından milli takımımızın ve turnuvanın fikstürü araştırılmaya, "?" sorusu, arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Turnuvanın açılış maçında Ay Yıldızlılar ile İtalya karşı karşıya gelecek. Peki İtalya Türkiye maçı hangi tarihte oynanacak?

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EURO 2020 finalleri, 12 Haziran'da İtalya'da start alacak. A Grubu'ndaki açılış maçına ev sahipliği yapacak Roma Olimpiyat Stadı'nda başlayacak finaller, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final maçıyla sona erecek. Ayrıca 90 bin kişilik Wembley Stadı'nda yarı final karşılaşmaları da düzenlenecek.

Türkiye'nin EURO 2020 fikstürü;

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlayacak? EURO 2020 açılış maçı İtalya Türkiye ne zaman oynanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN