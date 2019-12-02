Fırtına vurdu Aslan yıkılmadı

NAGATOMO

BELHANDA

rabzonspor

AĞAOĞLU

rabzonspor

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor taraftarı 90. dakikada gelen golün faturasını Ünal Karaman'a çıkardı. 1-0'lık skoru korumak için takımı geri çeken ve arka arkaya yanlış değişiklikler yapan Karaman için taraftarlar sosyal medyada, "Evinde oynuyorsun, taraftar yanında.. Sen korkuyorsun.. 3 puan göz göre göre gitti" yorumlarını yaptı.Attığı golle takımına hayat veren Yuto Nagatomo maçın ardından şunları söyledi: "Çok zor bir maçtı. Çok formda bir Trabzon var ama son dakikaya kadar mücadele eden ve ruhunu ortaya koyan bir Galatasaray vardı.Hocamız bizi çok iyi hazırladı. Yaptığımız taktik hazırlığın karşılığını aldık."Nagatomo ligdeki 2. golünü Trabzonspor deplasmanında attı. Japon oyuncu, geçen sezon da Trabzon'a karşı asist yapmıştı.Ligdeki 8. golünü Galatasaray ağlarına gönderen Sörloth, "Gol attım belki ama daha fazla atabilirdim. Çok kötü oynadığımı düşünmüyorum. Golden sonra biraz fazla geri çekildik, bunun cezasını gol yiyerek çektik. Geri çekilmek bizlere daha fazla alan yaratabiliyor ama takımın genelini düşündüğümüzde sorun olabiliyor. Biraz daha önde kalabilirdik" dedi.Galatasaray karşısında da ağları sarsanNorveçli, hem milli takımda hem de Trabzonspor'da durdurulamazkenTrabzonspor bu sezon öne geçtiği maçlarda yıkıldı. Karadeniz ekibi dün kaybettiği 2 puanla birlikte toplamda 11 puanı bırakmış oldu.G.Saray A Takım Medya Sorumlusu Eray Sözen, bordo-mavili bir taraftarla tartıştı. Soluğu karakolda alan ve basın toplantısına katılmayan Sözen, taraftardan şikâyetçi oldu. G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a da Trabzonsporlu bir grup taraftarın sözlü sataşmada bulunduğu öğrenildi.Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Obi Mikel'e göre maçın skoru adil… Kendilerinin de kazanma ihtimali olan bir 90 dakika olduğunu söyleyen John Obi Mikel, "Kazanabilirdik maçı. Adil olan skor 1-1 gibi görünse de biz kazanmak için sahaya çıkmıştık" dedi.Bordo-mavililerin genç file bekçisi Uğurcan Çakır, son dakikada gelen gol nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi: "Takım halinde iyi mücadele ettik. Golü bulduktan sonra biraz geri çekildik, önde kalmaya çalışsaydık buradan galibiyetle ayrılırdık. Galatasaray'ın durumunu biliyorduk."Trabzon'da daha maçın 26. dakikasında saha karıştı. Sağ kanatta Ömer Bayram ile Pereira arasındaki pozisyonda G.Saraylı oyuncu yerde kalırken duruma isyan etti. Bu sırada Pereira ise Ömer Bayram'a eliyle 'sus' işareti yapınca sarı-kırmızılı oyuncu tokat atarak rakibine karşılık verdi. Bordo-mavili tribünler kırmızı kart beklerken Ömer Bayram sarı kart ile cezalandırıldı. Trabzonspor taraftarı sosyal medyada hakem Ali Palabıyık'ın kararına tepki gösterip kartın kırmızı olmasını savundu.Maçın 26. dakikasında Pereira'ya yapılan hareket sonrasında Galatasaraylı Ömer'in sarı kart görmesine Trabzonspor kaptanı Sosa da isyan etti. Hakem Ali Palabıyık'a kartın kırmızı olması yönünde itirazlarını sürdürence de hakemden sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Arjantinli, Antalyaspor deplasmanında takımdaki yerini alamayacak. Bu, Sosa'nın Alanya'dan sonra kaçırdığı 2. maç olacak.G.Saraytaraftarına ettiği küfür sonrasında kızağa çekilen Belhanda, Fatih Terim'in isteği ile taraftar tarafından affedilmişti. Ancak Faslı oyuncu yaptıkları ile dün yine saç baş yoldurdu. Maçın 44. dakikasında G.Saray rakibini 3'e 2 pozisyonda yakalarken Belhanda, pas vermek yerine şut çekince sarı-kırmızılıların öne geçmesine mani oldu. 80'de yerini Emre'ye bıraktı.ile Galatasaray arasında oynanan maça iki takım taraftarı da büyük ilgi gösterdi. Seyirci sayısı 37 bin 260 olarak açıklandı. Öte yandan kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle saha çizgileri maçtan önce yeniden belirginleştirildi.Başkanı Ahmet Ağaoğlu Sturridge'in oynatılmaması ile ilgili olarak, "Yeni sakatlıktan çıktığını biliyoruz. Hocanın bir bildiği vardır. Ben tribünden bilemem" diye konuştu. Hakem için,derken, Sörloth'un bonservisi için isedemekle yetindi.