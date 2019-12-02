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Fiziğe bakalım dönemi bitti!

“Sonuçtan memnun değilim ama verilen reaksiyondan memnunum. Oyuncularım baş kaldırdı, isyan etti. ‘60’tan sonra gitmiyor, gidemiyor, fiziğe mi bakmak lazım’ bunlar bitti herhalde!

Giriş Tarihi: 2.12.2019
Fiziğe bakalım dönemi bitti!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1'lik skorun umut verici olduğunu söyledi. Terim oyunu şöyle analiz etti:
Belhanda geçen sezonki gibi olsa devreye çok daha rahat önde girebilirdik.
Trabzon'da Trabzonspor'la oynamak kolay değil. Her sezonun bir kırılma noktası vardır. İkinci yarı bana göre kırılma noktası olacak.
Bu oyunun karşılığı kazanmak olabilirdi. Oyuncularımın baş kaldırılarını, isyan etmelerini beğendim. Mağlubiyete olan reaksiyondan memnunum.
60'tan sonra G.Saray gitmiyor, gidemiyor, fiziğe mi bakmak lazım? Alberto'yu mu kontrol etmek lazım, bunlar bitti herhalde.
Feghouli bir sezon yıprandı, Afrika Şampiyonası'na gitti. Ondan Ocak ayına kadar fazla bir şey bekleyemem.
Lemina çıkmasını istemediğim oyunculardan biriydi. Ama bazen öyle olur ki uzun bir sakatlığı bir haftaya indirirsiniz. Lemina benden özür diledi, dilemesine de gerek yok.
Forvetimiz yok, yıllardır solda oynayan Adem'i forvete koyuyoruz, stoperi gönderiyoruz. Çok pozisyon var mı, hayır ama çok atak var.
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Fiziğe bakalım dönemi bitti!
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