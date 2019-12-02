Fiziğe bakalım dönemi bitti!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1'lik skorun umut verici olduğunu söyledi. Terim oyunu şöyle analiz etti:Belhanda geçen sezonki gibi olsa devreye çok daha rahat önde girebilirdik.Trabzon'da Trabzonspor'la oynamak kolay değil. Her sezonun bir kırılma noktası vardır.Bu oyunun karşılığı kazanmak olabilirdi. Oyuncularımın baş kaldırılarını, isyan etmelerini beğendim.60'tan sonra G.Saray gitmiyor, gidemiyor, fiziğe mi bakmak lazım? Alberto'yu mu kontrol etmek lazım, bunlar bitti herhalde.Feghouli bir sezon yıprandı, Afrika Şampiyonası'na gitti.Lemina çıkmasını istemediğim oyunculardan biriydi. Ama bazen öyle olur ki uzun bir sakatlığı bir haftaya indirirsiniz.Forvetimiz yok,Çok pozisyon var mı, hayır ama çok atak var.