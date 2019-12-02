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Hakemleri bize bırakın

beraberliği sonrası Teknik Direktörü , “Siz oyuna odaklanın. Sizin adaletli bir yönetimle futbol oynamanızı sağlamak bizim görevimiz” diye telkinde bulundu

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 2.12.2019
Hakemleri bize bırakın
Göztepe deplasmanından 2-2'lik sonuçla dönen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularını hakem tartışmalarından uzak tutmak için yoğun çaba sarf etti. Dönüş yolculuğunda bazı isimlerle kısa sohbetler yapan Yanal, takımın kalitesine inandığını ve adaletli bir futbol ortamında şampiyonluğu kimseye bırakmayacaklarına emin olduğunun altını çizdi. Yanal, futbolcularına hakem tartışmaları içerisinde olmamaları konusunda telkinde bulunup şunları söyledi: "Sadece futbola odaklanmanızı istiyorum. Sizin adaletli bir yönetimle oynamanızı sağlamak benim ve yöneticilerimizin görevi. Bunu sağlayacağız. Önemli olan, üretken futbolumuzu her maçta sergileyebilmek. Gerisi zaten gelecek."
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