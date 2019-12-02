Hakemleri bize bırakın

BUGÜN NELER OLDU

Göztepe deplasmanından 2-2'lik sonuçla dönen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularını hakem tartışmalarından uzak tutmak için yoğun çaba sarf etti. Dönüş yolculuğunda bazı isimlerle kısa sohbetler yapan Yanal, takımın kalitesine inandığını ve adaletli bir futbol ortamında şampiyonluğu kimseye bırakmayacaklarına emin olduğunun altını çizdi. Yanal, futbolcularına hakem tartışmaları içerisinde olmamaları konusunda telkinde bulunup şunları söyledi: