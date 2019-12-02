Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kural ihlali tartışması

Kural ihlali tartışması

yönetimi, ’nin golle sonuçlanan penaltısında, IFAB’a göre kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle itirazda bulunacak

Giriş Tarihi: 2.12.2019
Kural ihlali tartışması
Hakem kararları ile gündeme oturan Göztepe-Fenerbahçe maçında ev sahibi takımın kullandığı 2. penaltı vuruşunda kural ihlali yapıldığı iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sarı-lacivertliler, Göztepe'nin gol olarak sayılan ikinci penaltısında, IFAB kurallarına göre; Altay'ın kalesini terkederek, penaltıyı kullanan Göztepeli Alpaslan'ın da topa vurmadan önce durarak kural ihlali yaptığını savundu. Ancak hakem Abdulkadir Bitigen vuruşu geçerli sayıp, golü verdi. IFAB kural kitabında da bu pozisyon için, "Penaltı sırasında hem kaleci hem de penaltıyı atan oyuncu kural ihlali yaparsa ve penaltı gol olursa; gol iptal edilir, golü atan oyuncuya ihtar verilir ve rakip takım lehine endirekt serbest vuruş verilir" deniliyor. Fenerbahçe de bu pozisyon için kural ihlali itirazı yapmaya hazırlanıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Kural ihlali tartışması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN