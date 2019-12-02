Kural ihlali tartışması

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Hakem kararları ile gündeme oturan Göztepe-Fenerbahçe maçında ev sahibi takımın kullandığı 2. penaltı vuruşunda kural ihlali yapıldığı iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sarı-lacivertliler, Göztepe'nin gol olarak sayılan ikinci penaltısında, IFAB kurallarına göre; Altay'ın kalesini terkederek, penaltıyı kullanan Göztepeli Alpaslan'ın da topa vurmadan önce durarak kural ihlali yaptığını savundu. Ancak hakem Abdulkadir Bitigen vuruşu geçerli sayıp, golü verdi. IFAB kural kitabında da bu pozisyon için,deniliyor. Fenerbahçe de bu pozisyon için kural ihlali itirazı yapmaya hazırlanıyor.