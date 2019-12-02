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Son dakika haberi: ’den maçıyla ilgili flaş açıklamalar! “İnsanların aklıyla…”

’in 13. Haftasında İstanbul ’ta ile ’un kozlarını paylaştığı karşılaşmada Beşiktaş’ın ilk 45 dakikalık süreyi 3-0’lık skorla önde kapatmasının ardından NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen2den son dakika açıklamaları geldi. Karşılaşmanın ilk yarısındaki tartışmalı pozisyonlara ilişkin yorumlarda bulunan dilmen o pozisyonla ilgili sert bir çıkış yaptı. Beşiktaş’ın attığı 2. Goldeki tartışmalara özellikle değinen , önemli bir mesaj da verdi. İşte Rıdvan Dilmen’in son dakika açıklamalarından detaylar…

Giriş Tarihi: 2.12.2019 21:38 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 21:40
Son dakika haberi: Rıdvan Dilmen’den Beşiktaş Kayserispor maçıyla ilgili flaş açıklamalar! “İnsanların aklıyla…”

Süper Lig 13. Haftada Beşiktaş'ın Kayserispor'la oynadığı karşılaşmaya ilişkin NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen'den son dakika açıklamaları geldi. Siyah-beyazlıların ilk 45 dakikalık süre içerisinde 3 gol kaydettiği ve ilk yarıyı önde tamamladığı karşılaşmada atılan 2. gole ilişkin tartışmaları detaylarıyla yorumladı. Karşılaşmada söz konusu pozisyona ilişkin sert bir de mesaj veren dilmen karşılaşmanın ilk yarısına ilişkin önemli yorumlarda da bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in son dakika açıklamalarının detayları…

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Son dakika haberi: Rıdvan Dilmen’den Beşiktaş Kayserispor maçıyla ilgili flaş açıklamalar! “İnsanların aklıyla…”
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