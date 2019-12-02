Son dakika haberi: Rıdvan Dilmen’den Beşiktaş Kayserispor maçıyla ilgili flaş açıklamalar! “İnsanların aklıyla…”

Süper Lig 13. Haftada Beşiktaş'ın Kayserispor'la oynadığı karşılaşmaya ilişkin NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen'den son dakika açıklamaları geldi. Siyah-beyazlıların ilk 45 dakikalık süre içerisinde 3 gol kaydettiği ve ilk yarıyı önde tamamladığı karşılaşmada atılan 2. gole ilişkin tartışmaları detaylarıyla yorumladı. Karşılaşmada söz konusu pozisyona ilişkin sert bir de mesaj veren dilmen karşılaşmanın ilk yarısına ilişkin önemli yorumlarda da bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in son dakika açıklamalarının detayları…