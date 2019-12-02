TFF 1. Lig

Ümraniye-Akhisarspor:... 2-2
Ümraniyespor sahasında Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibinin gollerini Gimbert (10) ve Emircan (67-pen) attı. Akhisarspor ise Uğur (14) ve Ergin Keleş'in (45) golleri ile 1 puanı aldı.
Giresun-A.Demirspor:.......1-0
GİRESUNSPOR
sahasında Adana Demirspor'u Raul Rusescu'nun golü ile mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin sonucunu belirleyen tek gol 19. dakikada geldi.
Boluspor-Menemenspor:.. 2-2
Menemenspor,
deplasmanda Bolu ile 2-2 berabere kalıp iki ekip de hanesine 1 puan yazdırdı. Ege ekibinin gollerini Hüseyin ve Ali atarken, ev sahibi ise Poepon ve Dodo ile ağları buldu.
Altay-Eskişehirspor:..........1-1
Kötü günler geçiren iki ekibin mücadelesinde kazanan çıkmadı. Eskişehir'in 34'te Sekidika ile bulduğu gole ev sahibi Abdülkerim'le cevap verdi. 4 maçtır kaybeden Altay, puanla tanıştı.