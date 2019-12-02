TFF 1. Lig

BUGÜN NELER OLDU

Ümraniyespor sahasında Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibinin gollerini Gimbert (10) ve Emircan (67-pen) attı. Akhisarspor ise Uğur (14) ve Ergin Keleş'in (45) golleri ile 1 puanı aldı.GİRESUNSPORsahasında Adana Demirspor'u Raul Rusescu'nun golü ile mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin sonucunu belirleyen tek gol 19. dakikada geldi.Menemenspor,deplasmanda Bolu ile 2-2 berabere kalıp iki ekip de hanesine 1 puan yazdırdı. Ege ekibinin gollerini Hüseyin ve Ali atarken, ev sahibi ise Poepon ve Dodo ile ağları buldu.Kötü günler geçiren iki ekibin mücadelesinde kazanan çıkmadı. Eskişehir'in 34'te Sekidika ile bulduğu gole ev sahibi Abdülkerim'le cevap verdi. 4 maçtır kaybeden Altay, puanla tanıştı.