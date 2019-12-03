5’i bir Gomis etmedi

BUGÜN NELER OLDU

12 lig maçında 10 gol 1 asistle oynadı.Sadece 3 lig maçında görev alan Kolombiyalı 1 gol attı.6 Süper Lig maçında 2 gol attı ancak ilk yarıyı kapattı.12 lig maçında görev yaptı. Takıma 4 golle katkı verdi.Süper Lig'de 11 karşılaşmada görev aldı. 1 gol buldu.Galatasaray Bafetimbi Gomis'i mumla arıyor… Süper Lig'de 13 hafta geride kalırken, forvette sırasıyla Diagne, Falcao, Andone, Babel ve Adem'i deneyen Galatasaray toplam 14 kez ağları sarstı. Oysa Gomis 2017-18 sezonu ilk 13 haftasında tek başına 13 gol atıp, 3 de asist yapmıştı.Fransız forvetini 500 bin Euro zam yapmadığı için elden çıkaran Galatasaray,Galatasaray'la şampiyonluk yaşadığı 2017-18 sezonundaFransız oyuncu son dönemdeyorumlarıyla gündemde.