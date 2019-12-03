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'da dönemi bitti

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör ile yollar ayrıldı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 3.12.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 16:02
Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi bitti

TFF 1. Lig'de üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından evinde Eskişehirspor'la 1-1 berabere kalan Altay'da yönetim teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollarını ayırdı.

Altaylı taraftarların Eskişehirspor maçında istifa çağrısında bulunduğu teknik patron Karafırtınalar'la bugün masaya oturan Başkan Özgür Ekmekçioğlu, deneyimli teknik adama hizmetleri için teşekkür etti. Karafırtınalar da yönetimin kararı sonrası oyuncularla vedalaştı.

Geçen sezondan bu yana Altay'da görev alan Sait Karafırtınalar, bu sezon siyah-beyazlı takımın başında 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi gördü. Bu arada yönetim yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

FAVORİ ALİ TANDOĞAN

Altay'da yönetimin teknik direktörlük görevi için liste başına Balıkesirspor'daki görevinden istifa eden Ali Tandoğan'ı aldığı öğrenildi. Yönetimin hafta sonuna kadar Ali Tandoğan'la bir araya gelerek anlaşma zemini arayacağı belirtildi. Tandoğan'ın yanı sıra teknik direktörlük görevi için Metin Diyadin'in de listede yer aldığı kaydedildi.

Trabzonspor'la yarın İzmir'de oynanacak kupa maçında Altay'ın başında Antrenör Murat Uluç'un görev alacağı bildirildi.

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