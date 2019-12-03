Arda Turan ve Galatasaray için flaş transfer sözleri! "Ocak'ta Galatasaray'a..."

Galatasaray'ın eski futbol direktörü Cenk Ergün, Radyospor yayınına bağlanarak sarı kırmızılıların gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ergün, herkes merak ettiği Arda Turan ile ilgili de konuşurken dikkat çeken açıklamalarda bulundu.