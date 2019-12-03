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ve için flaş transfer sözleri! "Ocak'ta Galatasaray'a..."

'ın devre arasında 'a transfer olup olmayacağı konusu herkes tarafından merak ediliyor. Sarı kırmızılı camiaya yakın isimden bu konu hakkında flaş sözler geldi. Galatasaray'ın devre arasında Arda Turan'ı transfer edebileceği iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.12.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 10:06
Arda Turan ve Galatasaray için flaş transfer sözleri! Ocak'ta Galatasaray'a...

'ın eski futbol direktörü Cenk Ergün, Radyospor yayınına bağlanarak sarı kırmızılıların gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ergün, herkes merak ettiği ile ilgili de konuşurken dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Arda Turan ve Galatasaray için flaş transfer sözleri! "Ocak'ta Galatasaray'a..."
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