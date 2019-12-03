Beşiktaş esti geçti

GÖKHAN'DAN

eşiktaş'ın

N'KOUDOU

BUGÜN NELER OLDU

ikinci golünü ceza alanı dışından kaydeden Gökhan Gönül bu sezon siyah-beyazlı formayla ilk golünü buldu.Beşiktaş'taki 4. sezonunu yaşayan 34 yaşındaki tecrübeli sağ bek, Kayserispor karşısında siyah-beyazlı formayla ligdeki 5. golüne imza attı.Beşiktaş adına dün gece gol perdesini açan Atiba Hutchinson, 36 yaşında olmasına rağmen istikrarı ile göz kamaştırıyor. Kanadalı futbolcu maç başına rakip sahada top kazanma değerinde (3,63) ligde 27'nci, rakip 3. bölgede başarılı pas değerinde ise ligde 16. sırada. Atiba 7 sezonluk Beşiktaş kariyerinde 232 maçta forma giydi. Atiba 221 maça ilk 11'de başlarken, rakip kalelere de 15 gol bıraktı.Kayserispor karşısında gol olup yağan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yine sahne aldı. Siyah-beyazlı forma altında Atiba'ya gol pasını verdikten sonra 2 kez de ağları havalandıran Burak'ın gol attığı 12 maçta da Beşiktaş kaybetmedi. Bu maçlarda Kartal 10 galibiyet 2 beraberlik alırken, Burak 2019'da toplam 16 golle Beşiktaş adına ligde en fazla gol atan oyuncu durumunda.Tribünler takımı çağırırken gözler de sempatik isim N'Koudou'daydı. Taraftara üçlü çektiren Fransız oyuncu ardından soyunma odasına yöneldi. Ancak deniz tarafındaki taraftarlar N'Koudou'yu çağırınca o tarafa yönelen 24 yaşındaki yıldız, danslarıyla geceye damgasını vurdu.Beşiktaş'ın dün gece Kayserispor'a attığı 2. gol öncesi yaşanan bir pozisyon sosyal medyada tartışma yarattı. Gökhan'ın vuruşundan önce Caner'in topu dışardan çevirdiği iddia edilse de maçın hakemi Ümit Öztürk, VAR incelemesinden sonra golü verdi.Beşiktaş dün geceye kadar oynadığı 6 iç saha maçının ilk yarılarında 1'den fazla gol atamamıştı. Ancak Kayseri karşısında ilk 45'e 3 gol birden sığdırdı.Maça çok hızlı başlayan Beşiktaş ilk yarıda Kayserispor kalesini adeta ablukaya alarak 9'u isabetli tam 15 şut attı.