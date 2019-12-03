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'ta 'a alternatif geliyor

Üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan ’ta yönetim için kolları sıvıyor. Siyah-beyazlılar, devre arasında ’a alternatif olacak bir golcü oyuncu transfer etmek istiyor.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 3.12.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 14:20
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'a alternatif geliyor

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta topladığı 19 puanla zirveyle arasındaki farkı 3'e indiren ve şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u geride bırakmayı başaran 'ta gözler yönetime çevrildi.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'a alternatif geliyor
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