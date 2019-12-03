Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'a alternatif geliyor

Üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Beşiktaş’ta yönetim transfer için kolları sıvıyor. Siyah-beyazlılar, devre arasında Burak Yılmaz’a alternatif olacak bir golcü oyuncu transfer etmek istiyor.
Giriş Tarihi: 3.12.2019 14:14Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 14:20
Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta topladığı 19 puanla zirveyle arasındaki farkı 3'e indiren ve şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u geride bırakmayı başaran Beşiktaş'ta gözler yönetime çevrildi.