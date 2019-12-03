Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'a alternatif geliyor

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta topladığı 19 puanla zirveyle arasındaki farkı 3'e indiren ve şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u geride bırakmayı başaran Beşiktaş'ta gözler yönetime çevrildi.