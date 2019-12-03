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biletleri satışa çıkıyor

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı 'nın () biletleri 4 Aralık Çarşamba günü satışa sunulacak.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 3.12.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 16:05
EURO 2020 biletleri satışa çıkıyor

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) biletleri 4 Aralık Çarşamba günü satışa sunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre EURO 2020 biletlerinin satışı, internette "http://euro2020.com/tickets" adresi üzerinden yarın TSİ 16.00'da başlayacak ve 18 Aralık Çarşamba günü TSİ 16.00'da sona erecek.

UEFA'nın gerçekleştireceği bilet satışında, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri önceliğe sahip olacak. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası biletleri için UEFA "ilk gelen alır" genel satış prensibini uygulayacak.

EURO 2020'de A Grubu'nda yer alan Türkiye; Roma'da 12 Haziran'da İtalya, Bakü'de 17 Haziran'da Galler ve 21 Haziran'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

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