Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda saat kaçta oynanacak? ZTK Fenerbahçe İstanbulspor heyecanı...

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) bu akşam oynanacak Fenerbahçe İstanbulspor maçı ile devam ediyor. ZTK'da 5. tur ilk maçlarından ilki olan Fenerbahçe - İstanbulspor maçı için geri sayım başladı. Peki, Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Aşağıda Türkiye Kupası Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? sorusunun cevabını bulabilirsiniz. İşte heyecanla beklenen Fenerbahçe İstanbulspor maçı saati yayınlanacağı kanal...

FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maç A Spor'dan canlı yayımlanacak. Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonundan kalan cezası nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların tribünden izleyemeyeceği karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Kupanın 2017-2018 sezonu yarı finalinde Beşiktaş'la yapılan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK'den 3 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-Fenerbahçe, bu cezasını İstanbulspor karşısında tamamlayacak.

Süper Lig'de son iki haftada deplasmanlardan beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, kupanın ilk maçında avantajlı skor elde etmek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'de, Göztepe maçında kırmızı kart gören Luiz Gustavo ile sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç ve Hasan Ali Kaldırım forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu karşılaşmada ligde fazla süre alamayan futbolcular ile genç isimlere şans vermesi bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, 4. turdan başladığı kupada TFF 2. Lig temsilisi Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1'lik skorla deplasmanda elemişti. TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ise TFF 3. Lig ekipleri Pazarspor ile Büyükçekmece Tepecikspor'u eleyerek 5. tura yükseldi. İki takım, 2017-2018 sezonunda da son 16 turunda eşleşmiş, Fenerbahçe 2-0 ve 1- 0'lık galibiyetlerle rakibini elemişti. Bu eşleşmenin rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak