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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur ilk maçında 2. Lig temsilcisi 'u konuk edecek. Peki saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 3.12.2019 11:43
Galatasaray - Tuzlaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Galatasaray - Tuzlaspor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Kupanın son şampiyonu Galatasaray, bu sezon organizasyona 5. turda dahil oldu. Tuzlaspor ise 3. turda Nazilli Belediyespor, 4. turda da Karacabey Belediyespor'u eledi.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Ryan Babel, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı maçta forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

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Galatasaray - Tuzlaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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