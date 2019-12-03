Hoş geldin Falcao!

BUGÜN NELER OLDU

GALATASARAY'IN transfer döneminde büyük uğraşlar sonunda renklerine kattığı Radamel Falcao 2 ay aradan sonra takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dahilinde çalıştı. Florya'da yapılan antrenmanda Trabzonspor karşısında forma giyen oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla geçirirken diğer oyuncular gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu gerçekleştirdi.G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor karşısında ilk 11'de görev verdiği Belhanda'dan memnun kalmadı. Tecrübeli çalıştırıcı bunu maç sonunda basın toplantısında da dile getirdi. Sözleşme uzatma talebine yönetim tarafından olumsuz yanıt verilen Faslı 10 numara, devre arasında satış listesine konulacak. Geçen sezon ortasında Al-İttifak'ın 7 milyon Euro'luk teklifini reddedenFaslı yıldızın takım içinde alternatifi de hazır: Emre Akbaba... Sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılacak Emre'nin yanı sıra orta sahaya Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş takviyesi düşünülüyor.SÜPER Lig'de deplasmanda oynadığı 7 maçta 12 puan kaybeden (2 M, 3 B, 2 G) Galatasaray için İstanbul günleri başlıyor… Evindeki 41 maçlık serisi Başakşehir maçında biten sarı-kırmızılılar gelecek 11 maçın 7'sini evinde, 9'unu ise İstanbul'da oynayacak. İşte o maçlar: