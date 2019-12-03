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Olay adam Diagne polisle de başı dertte!

Giriş Tarihi: 3.12.2019
Olay adam Diagne polisle de başı dertte!
G.Saray'ın sezon başında Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne'nin başı beladan kurtulmuyor. Belçika basınında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz günlerde kulüpten habersiz olarak İstanbul'a gelen Senegalli yıldız, yönetimi kızdırdı. Golcü futbolcunun sadece B Takım ile idmanlara çıkmasına karar verildi. Öte yandan son model aracıyla Belçika'da polis çevirmesine takılan Diagne'nin aracına el konuldu. Aracına sigorta yaptırmayan yıldız futbolcunun sigortasız olarak trafikte yer alması nedeniyle aracının bağlandığı ve sigorta yaptırdıktan sonra teslim edileceği belirtildi.
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Olay adam Diagne polisle de başı dertte!
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