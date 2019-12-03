Olay adam Diagne polisle de başı dertte!

BUGÜN NELER OLDU

sezon başında Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne'nin başı beladan kurtulmuyor. Belçika basınında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz günlerde kulüpten habersiz olarak İstanbul'a gelen Senegalli yıldız, yönetimi kızdırdı.Öte yandan son model aracıylaAracına sigorta yaptırmayan yıldız futbolcunun sigortasız olarak trafikte yer alması nedeniyle aracının bağlandığı ve sigorta yaptırdıktan sonra teslim edileceği belirtildi.