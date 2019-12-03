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! 'dan ayrılıyor

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için çalışmalara başlayan 'da, ayrılacak isimler de belli olmaya başladı... haberine göre bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve sarı kırmızılı taraftarlarla da arası bozulan Younes , Galatasaray ile yollarını ayırıyor... Faslı yıldızın alternatifi ise şimdiden bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.12.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 11:10
Son dakika! Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor

Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor karşısında ilk 11'de görev verdiği 'dan memnun kalmadı.

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Son dakika! Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor
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