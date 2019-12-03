Son dakika! Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için çalışmalara başlayan Galatasaray'da, ayrılacak isimler de belli olmaya başladı... Son dakika haberine göre bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve sarı kırmızılı taraftarlarla da arası bozulan Younes Belhanda, Galatasaray ile yollarını ayırıyor... Faslı yıldızın alternatifi ise şimdiden bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 3.12.2019 11:07Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 11:10
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor karşısında ilk 11'de görev verdiği Belhanda'dan memnun kalmadı.