Söylediklerimde haklı çıktım!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçtan sonra şunları söyledi:teşekkür ederim. Çok güzel duygular yaşadım.arasına kadar kazanarak devam etmek istiyoruz.Sıkıntılar yaşadık mı yaşadık. Geçmişini yaşamayan geleceğini organize edemez.hep olacak. Oyunla ilgili olan her eleştiriye saygı duyacağım, oyun dışı olanlara suç duyurusunda bulundum.maçla antrenörlüğümü sorgulamayın dedim, oyunu nasıl daha iyi hale getirebiliriz diye çalıştık.Beşiktaş forması isyan etmektir.SİVASSPOR ve Başakşehir ile birlikte bu işin domine taşlarından G.Saray ve F.Bahçe de yarışta olacaktır., Beşiktaş tarihinin önemli oyuncularından biri.Beşiktaş taraftarının isteği sonrasında Abdullah Avcı maçın ardından soyunma odasından geri geldi. Tek tek tüm tribünleri selamlayan Avcı sonrasında kendisine çiçek vermek isteyen taraftarların yanına da uğradı. 6.hafta taraftar Abdullah Avcı'yı istifaya davet etmişti.