Söylediklerimde haklı çıktım!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçtan sonra şunları söyledi:
TARAFTARIMIZA
teşekkür ederim. Çok güzel duygular yaşadım.
DEVRE
arasına kadar kazanarak devam etmek istiyoruz. Transferde ne yapabiliriz diye yönetimle konuşacağız.
Sıkıntılar yaşadık mı yaşadık. Geçmişini yaşamayan geleceğini organize edemez.
ELEŞTIRI
hep olacak. Oyunla ilgili olan her eleştiriye saygı duyacağım, oyun dışı olanlara suç duyurusunda bulundum.
5
maçla antrenörlüğümü sorgulamayın dedim, oyunu nasıl daha iyi hale getirebiliriz diye çalıştık. 5 maç iyi gitmezken şampiyonluğun içerisinde olacağız diyordum.
Beşiktaş forması isyan etmektir.
ATİBA'YI BIRAKMAYACAĞIZ
SİVASSPOR ve Başakşehir ile birlikte bu işin domine taşlarından G.Saray ve F.Bahçe de yarışta olacaktır.
ATIBA
, Beşiktaş tarihinin önemli oyuncularından biri. Atiba ile futbolu bıraktıktan sonrası için de nasıl yola devam edebiliriz bakacağız. Böyle insanları kaybetmek istemeyiz.
İSTİFADAN KUCAKLAŞMAYA!
Beşiktaş taraftarının isteği sonrasında Abdullah Avcı maçın ardından soyunma odasından geri geldi. Tek tek tüm tribünleri selamlayan Avcı sonrasında kendisine çiçek vermek isteyen taraftarların yanına da uğradı. 6.hafta taraftar Abdullah Avcı'yı istifaya davet etmişti.