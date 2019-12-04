12. Adam rekor kırdı

Trabzonspor'un geçtiğimiz hafta ligde oynadığı Galatasaray maçını 37 bin 273 biletli seyirci takip etti.
Stadyumun kapasitesinin 41 bin 461 olmasına rağmen güvenlik gerekçesiyle stadyumda bulunan güvenlik görevlileriyle birlikte bu sayının düştüğü ve bu nedenle karşılaşmayı maksimum 38 bin 500 civarında taraftarın takip edebildiği öğrenildi.
Bordo-mavili kulübün Galatasaray maçında ulaştığı taraftar sayısı ise kulüp tarihinin ikinci en yüksek rakamı oldu.
Karadeniz ekibinin seyirci rekoru geçtiğimiz sezon oynanan Fenerbahçe maçında 38 bin 171 taraftar ile kırılmıştı.
Bordo-mavili taraftarlar bilet gelirinin dışında TS Club'lardan yaptıkları alışverişlerle de takımlarına katkıda bulunuyor.
ONAZİ 345 GÜN SONRA
Süper Lig'de 23 Aralık 2018 tarihinde oynanan Rize maçında aşil tendonu kopan ve 345 günden bu yana takımdan uzak olan Onazi, kupadaki Altay karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi.
TRABZONSPOR A SPOR'DA START ALIYOR
Süper Lig'in 13. haftasında evinde Galatasaray ile berabere kalan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Altay'a konuk olacak. Futbolseverler, saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi şifresiz olarak A Spor farkıyla naklen izleyecek.
SAAT: 18:30
STAT: İzmir Atatürk
HAKEM: Serkan Tokat