12. Adam rekor kırdı

ONAZİ

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un geçtiğimiz hafta ligde oynadığıStadyumun kapasitesinin 41 bin 461 olmasına rağmen güvenlik gerekçesiyle stadyumda bulunan güvenlik görevlileriyle birlikte bu sayının düştüğü ve bu nedenleBordo-mavili kulübün Galatasaray maçında ulaştığı taraftar sayısı iseKaradeniz ekibinin seyirci rekoru geçtiğimiz sezon oynananBordo-mavili taraftarlar bilet gelirinin dışında TS Club'lardan yaptıkları alışverişlerle de takımlarına katkıda bulunuyor.Süper Lig'de 23 Aralık 2018 tarihinde oynanan Rize maçında aşil tendonu kopan ve 345 günden bu yana takımdan uzak olan Onazi, kupadaki Altay karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi.Süper Lig'in 13. haftasında evinde Galatasaray ile berabere kalan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Altay'a konuk olacak. Futbolseverler, saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi şifresiz olarak A Spor farkıyla naklen izleyecek.SAAT: 18:30STAT: İzmir AtatürkHAKEM: Serkan Tokat