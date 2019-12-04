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2 - 1 (MAÇ SONUCU)

15. hafta karşılaşmaları kapsamında 'yı evinde konuk eden karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanarak 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.12.2019 00:50 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 01:16
Chelsea 2 - 1 Aston Villa (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'de 15. hafta karşılaşması Chelsea Aston Villa maçı ev sahibi Chelsea'nin 2-1'lik skorla galibiyetiyle sonuçlandı. İşte maçtan detaylar...

Chelsea ile Aston Villa, Stamford Bridge stadında bir araya geldi.

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard Kepa, Reece James, Christensen, Zouma, Azpilicueta, Kante, Kovacic, Willian, Mount, Pulisic ve Abraham 11'iyle çıktı.

Tammy Abraham'ın, 24. dakikada Chelsea'yi 1-0 öne geçirmesinin ardından, 41. dakikada Trezeguet Aston Villa'ya beraberliğe getiren golü attı.

Maçın ilk 45 dakikalık yarısı 1-1'lik skorla biterken, ikinci yarıda Chelsea, Mason Mount'un kaydettiğ golle 2-1'lik skorla üstünlüğü ele aldı.

Maçın geriye kalan dakikalarında her iki takımdan da başka gol gelmedi ve Chelsea karşılaşmadan 2-1 galip olarak ayrıldı.

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Chelsea 2 - 1 Aston Villa (MAÇ SONUCU)
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