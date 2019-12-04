Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kayserispor'da Paul Ntep sözleşmesini feshetti

'da Paul Ntep sözleşmesini feshetti

İstikbal Mobilya futbolcusu Paul Georges Ntep sözleşmesini feshetti. Sarı kırmızılı kulüpte, da Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada Kayserispor'dan ayrıldığını bildirmişti.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 4.12.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 10:59
Kayserispor'da Paul Ntep sözleşmesini feshetti

Sezon başında Almanya'nın Wolfsburg takımından kiralık olarak transfer edilen Paul Gerorges Ntep, teknik kadronun kararı doğrultusunda kadro dışı bırakıldıktan sonra Kayseri'den gitti. Beşiktaş maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak parasını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı feshetme kararı alan Paul Georges Ntep, Almanya'ya gitti. 27 Ağustos 2019 tarihinde lisansı çıkarılan ve 31 Mayıs 2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Ntep'in sarı-kırmızılı kulüpten 75 bin Avro alacağı bulunuyor.

27 yaşındaki Paul Georges Ntep De Madiba, Kayserispor forması ile 5 Süper Lig maçında toplam 143 dakika, 1 Türkiye Kupası maçında toplam 110 dakika sahada kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor'da Paul Ntep sözleşmesini feshetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN