BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. Lig temsilcisi Esenler Erok'u 2-0 yendi. İstanbul'da oynanan mücadelenin 3. dakikadasında Yatabare'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan73. dakikada Fatih'in pasında topla buluşanKırmızı-beyazlı takım bu sonuçla beraber resmi maçlardaki galibiyet serisini 7'ye çıkardı.SÜPER Lig'de son 7 maçını kaybetmeyen 4 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü 3-1 yendi veDoğu ekibinin golleri 30'da Eren Tozlu (penaltı), 35'te Guilherme ve 54'te Cihan Can'dan (kendi kalesine) geldi. Konuk takımın tek sayısını 52'de Hasan Bilal attı.ZIRAAT Türkiye Kupası 5. Tur maçında TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük ile Süper Lig temsilcisi Göztepe karşı karşıya geldi. 42'de Atınç'ın attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün giden konuk ekip, ikinci yarının başında Yasin ile skoru 2-0'a getirdi. Sosseh'in 63'teki golü skoru ilan etti: 1-2...AYTEMIZ Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor'u 5-1 geçip,5. dakikada gol perdesini Tzavellas ile açan ev sahibi ekip, ikinci yarıya da golle başladı. 48'de Bammou skoru 2-0'a getirdi. Adana 56'da Roni ile farkı bire indirdi: 2-1. 58 ve 66'da Bammou yine sahne aldı ve Alanya 4-1'i buldu.