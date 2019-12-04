D.G.SİVASSPOR TAM GAZ DEVAM
SÜPER Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. Lig temsilcisi Esenler Erok'u 2-0 yendi. İstanbul'da oynanan mücadelenin 3. dakikadasında Yatabare'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Traore'nin sert vuruşu Yiğidoları öne geçirdi: 0-1.
73. dakikada Fatih'in pasında topla buluşan Fernando, golüyle skoru belirledi: 0-2.
Kırmızı-beyazlı takım bu sonuçla beraber resmi maçlardaki galibiyet serisini 7'ye çıkardı. Maçın rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü Sivas'ta oynanacak.
YENI MALATYA FIRTINA GIBI
SÜPER Lig'de son 7 maçını kaybetmeyen 4 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü 3-1 yendi ve 18 Aralık Çarşamba günü oynanacak rövanş öncesi tur kapısını açtı.
Doğu ekibinin golleri 30'da Eren Tozlu (penaltı), 35'te Guilherme ve 54'te Cihan Can'dan (kendi kalesine) geldi. Konuk takımın tek sayısını 52'de Hasan Bilal attı.
GÖZ-GÖZ KUPADA AVANTAJI KAPTI
ZIRAAT Türkiye Kupası 5. Tur maçında TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük ile Süper Lig temsilcisi Göztepe karşı karşıya geldi. 42'de Atınç'ın attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün giden konuk ekip, ikinci yarının başında Yasin ile skoru 2-0'a getirdi. Sosseh'in 63'teki golü skoru ilan etti: 1-2... 18 Aralık Çarşamba günü İzmir'de oynanacak rövanşta beraberlik ve 1-0'lık yenilgi Göztepe'ye yarayacak. Karagümrük'ün tur için iki farklı kazanması gerek.
ALANYA'DAN 5'İ BİR YERDE
AYTEMIZ Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor'u 5-1 geçip, 17 Aralık Salı günü oynayacağı rövanşı formalite haline getirdi.
5. dakikada gol perdesini Tzavellas ile açan ev sahibi ekip, ikinci yarıya da golle başladı. 48'de Bammou skoru 2-0'a getirdi. Adana 56'da Roni ile farkı bire indirdi: 2-1. 58 ve 66'da Bammou yine sahne aldı ve Alanya 4-1'i buldu. Skoru 87'de Djalma 5-1 olarak ilan etti.