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Yayıncı kuruluşa görüntü tepkisi

ve , resmi Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, maç görüntülerini sosyal medyada paylaşamama konusunda yayıncı kuruluş beIN Sports'a sitemde bulundu. Ardından bu akıma birçok takım katıldı. Spor yorumcuları ve yayıncılar, yayıncı kuruluşun kulüplere yönelik sergilediği bu telif tutumunu eleştirdi.

Giriş Tarihi: 4.12.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 11:36
Yayıncı kuruluşa görüntü tepkisi

Göztepe, Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'de Twitter'da yaptıkları paylaşımla yayıncı kuruluş beIN Sports'a maç görüntülerini yayınlayamama konusunda sitem etti.

Ligin 13. haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenen Başakşehir, " Süper Lig maçlarımızdan görüntü paylaşamadığımız için, Clichy'nin bugünkü gol sevincinde Mert Günok'a koşuşunu size bu şekilde göstermek istedik" yazarak bir dönem Manchester City'de oynayan Clichy'nin eski takım arkadaşı Joe Hart'a sarıldığı görüntüyü paylaştı.

Bir diğer Süper Lig ekibi Göztepe ise "Biz de Berkan Emir'in Kasımpaşa'ya kornerden attığı golü tüm futbolseverlere izletmek isterdik ama bu şekilde FULL HD olarak paylaşabiliyoruz" ifadelerini kullanarak Berkan Emir'in golünün çizimini paylaştı.

Galatasaray da yayıncı kuruluşa tepki gösteren kulüpler arasına katıldı. Dün oynanan Trabzonspor mücadelesinde Sörloth'un attığı golün çizimini paylaşan Galatasaray, beIN SPORTS'a gönderme yaparak "Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına "3D" olarak paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılılar, Sörloth'un kafa vuruşu öncesinde Marcao'ya faul yaptığı görüşünü belirtti.

Yayıncı kuruluşun kullanılan görüntüler için telif istemesine, 'Animasyonlu' çözüm bulan kulüplere sarı-lacivertliler de eklendi. Fenerbahçe; Göztepe ve Malatya maçlarında yaşanan penaltı krizini 'Çizimlerle ihlaller ve incelemeler' notuyla anlattı.

Daha önce Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin maç içinden paylaştığı görüntüler, yayıncı kuruluş tarafından telif nedeniyle kaldırılmıştı. Türkiye'de henüz Süper Lig'e ait resmi bir web sitesi ya da sosyal medyalarda herhangi bir hesap bulunmuyor.

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Yayıncı kuruluşa görüntü tepkisi
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