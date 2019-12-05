Juventus’a Khedira şoku!

Juventus'ta sakatlık şoku yaşanıyor. İtalyan temsilcisinde Sami Khedira'nın uzun süre oynayamayacağı aktarıldı. Torino ekibinin yaptığı açıklamada 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun sol dizinden artroskopi yöntemiyle ameliyat geçirdiği belirtilirken, başarılı oyuncunun 3 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Khedira, nisan ayında sağ dizinden de bir ameliyat geçirerek, 2 buçuk ay forma giyememişti.

Deneyimli futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı forma ile görev aldığı 9 müsabakada 1 kez gole katkı veren isim oldu.