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VAR yardım eder kararı hakem verir

Bakan Kasapoğlu, “VAR sistemi bir karar mekanizması değil, yardımcı unsurdur” dedi

Giriş Tarihi: 5.12.2019
VAR yardım eder kararı hakem verir
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Süper Lig'de son haftalarda tartışma konusu olan VAR sisteminin, karar mekanizması olmadığını söyledi. Kasapoğlu, "Genel felsefesi minimum müdahale, maksimum yarar olan VAR sisteminin amacı, hakemin kararını sorgulamak değil, işlerini kolaylaştırmaktır. VAR sistemi bir karar mekanizması değil, hakemlerimizi destekleyen bir yardımcı unsurdur. Nihai karar her zaman hakem tarafından verilir" dedi. A Milli Takımımızın Şenol Güneş ile güzel bir ivme yakaladığını ve 2022 Dünya Kupası'na gidebilecek kalitede olduğunu söyleyen Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da çok iddialı olduklarını belirtti.
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VAR yardım eder kararı hakem verir
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