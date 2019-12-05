VAR yardım eder kararı hakem verir

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Süper Lig'de son haftalarda tartışma konusu olan VAR sisteminin, karar mekanizması olmadığını söyledi. Kasapoğlu, "amacı, hakemin kararını sorgulamak değil, işlerini kolaylaştırmaktır. VAR sistemi bir karar mekanizması değil, hakemlerimizi destekleyen bir yardımcı unsurdur. Nihai karar her zaman hakem tarafından verilir" dedi.ve 2022 Dünya Kupası'na gidebilecek kalitede olduğunu söyleyen Kasapoğlu,belirtti.