VAR yardım eder kararı hakem verir

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Süper Lig'de son haftalarda tartışma konusu olan VAR sisteminin, karar mekanizması olmadığını söyledi. Kasapoğlu, "Genel felsefesi minimum müdahale, maksimum yarar olan VAR sisteminin
amacı, hakemin kararını sorgulamak değil, işlerini kolaylaştırmaktır. VAR sistemi bir karar mekanizması değil, hakemlerimizi destekleyen bir yardımcı unsurdur. Nihai karar her zaman hakem tarafından verilir" dedi. A Milli Takımımızın Şenol Güneş ile güzel bir ivme yakaladığını
ve 2022 Dünya Kupası'na gidebilecek kalitede olduğunu söyleyen Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da çok iddialı olduklarını
belirtti.