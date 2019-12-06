Ahmet Çakar'dan flaş VAR önerisi

- VAR'dan memnun olmadığını ve IFAB'a değişiklik önereceklerini belirten UEFA Başkanı Ceferin'in açıklamaları için düşünceniz nedir?

VAR sistemi özellikle ülkelerin lig maçlarında sınıfta kaldı. Bir golün ofsayt olup olmadığı ya da topun dışarıdan ortalanıp ortalanmadığı konusunda fazla bir sıkıntı yok. Zira topun dışarıdan gelip gelmediğine ya da gol çizgisini geçip geçmediğine ya da ofsayt var mı, yok mu ya büyük oranda bir insan değil, bilgisayar yazılımı karar veriyor. Bence var sisteminde olan asıl sorun verilen ya da verilmeyen penaltılar ve bir golde faul olup olmadığı. Çünkü ceza sahasında basit bir çekmede bir VAR hakemi, sahada olan hakemi davet edip penaltıyı verdirirken bir diğeri ise hakemi davet etmiyor. Bir VAR hakemi bir penaltı vuruşunda kalecinin bir adım önde olmasını değerlendirip penaltıyı tekrar ettirdiği halde bir diğerinin gıkı çıkmıyor.