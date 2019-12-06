Devre arasını beklemeyelim

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor dış transfere odaklanmadan önce iç transferde anlaşmaya vardığı oyunculara imza attırmak için kolları sıvadı. Geçmişte bazı oyuncularını devre arasında imza attıramadığı için sezon sonunda elinden kaçıran bordo-mavililer bu kez aynı sorunla karşı karşıya kalmak istemiyor. Bu nedenle bir süredir görüşmelerin sürdüğüveile bir araya gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu,teklifini yaptı.ÜÇ futbolcunun da Trabzonspor'da kalmaya oldukça sıcak baktığı ancak şu an için rakamsal farklılıklar söz konusu olduğu öğrenildi.Novak'a 1.4 milyon Euro, Pereira'ya ise 500 bin Euro teklif edecek. Oyuncuların da bu rakamları kabul etmesi bekleniyor.