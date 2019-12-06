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Devre arasını beklemeyelim

Başkanı sözleşme uzatmak istedikleri Sosa, Pereira ve Novak’a, “İmzaları atalım, hem sizin hem bizim kafamız rahat etsin” teklifini götürdü

YUNUS EMRE SEL Futbol
Giriş Tarihi: 6.12.2019
Devre arasını beklemeyelim
Trabzonspor dış transfere odaklanmadan önce iç transferde anlaşmaya vardığı oyunculara imza attırmak için kolları sıvadı. Geçmişte bazı oyuncularını devre arasında imza attıramadığı için sezon sonunda elinden kaçıran bordo-mavililer bu kez aynı sorunla karşı karşıya kalmak istemiyor. Bu nedenle bir süredir görüşmelerin sürdüğü Pereira, Sosa ve Novak ile bir araya gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu, "İmzaları devre arasından önce atalım hem sizin hem bizim kafamız rahat olsun. Farklılıkları her ikimizin fedakârlıkları ile kapatalım" teklifini yaptı.

ARADA UFAK FARKLAR VAR
ÜÇ futbolcunun da Trabzonspor'da kalmaya oldukça sıcak baktığı ancak şu an için rakamsal farklılıklar söz konusu olduğu öğrenildi. Futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte kalması istenilen Sosa'ya talep ettiği yıllık 2 milyon Euro'ya yakın bir ücret önerecek olan yönetim, Novak'a 1.4 milyon Euro, Pereira'ya ise 500 bin Euro teklif edecek. Oyuncuların da bu rakamları kabul etmesi bekleniyor.

Sosa'nın yıllık ücreti 3.24 milyon Euro Maç: 77 Gol: 8 Asist: 12

Pereira yılda 1.04 milyon Euro alıyor Maç: 94 Gol: 3 Asist: 14

Sol bek Novak 860 bin Euro kazanıyor Maç: 65 Gol: 11 Asist: 3

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