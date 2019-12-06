Hıncal Uluç: 'Galatasaray'ın yenilmesi beni coşturdu'

SABAH Spor'un usta yazarlarından Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Tuzlaspor karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyi çok sert sözlerle eleştirdi.

İşte Hıncal Uluç'un o yazısı:

"Ben Galatasaraylıyım.. Hem de iyi Galatasaraylıyım. Çarşamba gecesi ilk defa, Galatasaray'ın mağlup olması beni coşturdu. Allahtan evde tek başımaydım da, "Yaşa Tuzla!.. Hakemi de yendiniz Fatih Terim'i de" diye çığlık atarak havaya fırladığımı kimse görmedi. Gören olsa, delirdiğime hükmedebilirdi zaten.."

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