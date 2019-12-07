8 bile olurdu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, gol sorununu çözmelerinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Tüm istatistiklerde önde olduklarına da vurgu yapan Yanal, "Ne kadar eleştirilsek de istatistiklerle konuşmak zorundayım. 5 gol attık ama 6-7-8 gol olabilirdi. 30 şut var, rakip ceza sahasında aksiyon var.
Bizi haklı çıkaracak olan şey gol ve biz de bu gece gol attık" diye konuştu.
MEMNUN DEĞİLİM!
Ligin bundan sonraki haftalarının daha da zor olacağını sözlerine ekleyen deneyimli teknik adam şunları söyledi: "Tolgay, Ferdi gibi isimler daha çok zaman alacak.
Fenerbahçe kendi oyununu kabul ettiren bir takım. Sıkıntımız goldü, onu da çözdük. Futbol için mücadele ediyoruz. Eleştirilsek de onu yapacağız. Bazı oyuncuların performansından memnun değilim. Ritmi yakaladıktan sonra takım olarak daha farklı boyuta ulaşacağız.
Sonuna kadar zirvede kalmak ve şampiyonluk yaşamak istiyoruz"
BANA DEĞİL YÖNETİME SORUN
Ersun Yanal, "Kulübün içinde devre arasında sizinle ilgili değişiklik olacağı iddia ediliyor" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kulübün içindeyse yönetime sorun, bana sormayın. Ben kulübün içindeki teknik direktörüm. Sorumlulara soracaksınız."
KANARYA PES ETMİYOR
Bu sezon geriye düştüğü maçlardan en çok puan çıkaran iki takımdan biri olan F.Bahçe, dün de 1-0 geriden gelip maçı kazanarak toplamda 10 puanı hanesine yazdırdı.
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G.Birliği ile oynadığı son 11 maçta da gol atan Kanarya, rakibine karşı 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.