8 bile olurdu

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, gol sorununu çözmelerinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Tüm istatistiklerde önde olduklarına da vurgu yapan Yanal, "Ne kadar eleştirilsek de istatistiklerle konuşmak zorundayım.Bizi haklı çıkaracak olan şey gol ve biz de bu gece gol attık" diye konuştu.Ligin bundan sonraki haftalarının daha da zor olacağını sözlerine ekleyen deneyimli teknik adam şunları söyledi:Fenerbahçe kendi oyununu kabul ettiren bir takım. Sıkıntımız goldü, onu da çözdük. Futbol için mücadele ediyoruz. Eleştirilsek de onu yapacağız.Sonuna kadar zirvede kalmak ve şampiyonluk yaşamak istiyoruz"Ersun Yanal, "Kulübün içinde devre arasında sizinle ilgili değişiklik olacağı iddia ediliyor" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kulübün içindeyse yönetime sorun, bana sormayın. Ben kulübün içindeki teknik direktörüm. Sorumlulara soracaksınız."Bu sezon geriye düştüğü maçlardan en çok puan çıkaran iki takımdan biri olan F.Bahçe, dün de 1-0 geriden gelip maçı kazanarak toplamda 10 puanı hanesine yazdırdı.G.Birliği ile oynadığı son 11 maçta da gol atan Kanarya, rakibine karşı 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.