Borussia Mönchengladbach 2-1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu altıncı hafta maçında 12 Aralık Perşembe günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Borussia Mönchengladbach, Bundesliga'nın 14. haftasında Borussia Park Stadı'nda Bayern Münih'i ağırladı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Bayern Münih, 49. dakikada Ivan Perisic ile 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, bu gole 60. dakikada Ramy Bensebaini ile cevap verdi ve skoru 1-1 yaptı.

Borussia Mönchengladbach, 90+1. dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Bensebaini, kaleci Manuel Neuer'in solundan topu ağlara gönderdi ve yeşil-siyahlılar karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Böylelikle puanını 31'e çıkaran Borussia Mönchengladbach, liderliğini sürdürdü. 24 puanda kalan Bayern Münih ise üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.