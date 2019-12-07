Doğru zamanda doğru yerdeyim

BUGÜN NELER OLDU

Attığı gollerle kısa sürede taraftarın kalbinde taht kuran ve 'Kuzeyin Kralı' lakabı takılan Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.Goran Sörloth, 1993-94 sezonunda Bursaspor forması giydi.Ayrıca Trabzonspor her zaman zirveye oynayan bir kulüp. Bunlar teklifi kabul etmemde etkili oldu.yükselişi, oyun içinde kaldığım süreyle de bağlantılı. Bu konuda hocamız Ünal Karaman'ın da büyük desteğini görüyorum. Onun ofansif futbol anlayışı, tam benim istediğim tarz diyebilirim.futbol tarzını beğeniyorum. Açıkçası benim tam olarak aradığım durum. Defans oyuncularıyla mücadele etmek hoşuma gidiyor. Oyun içinde fiziksel gücümü kullanabilmeyi seven bir oyuncuyum. Maç içerisinde atak ve defans pozisyonları sıkça yaşanıyor.Kendini güç olarak geliştirebileceğin bir ülke burası.Türkiye'ye 1-2 yıl önce gelseydim ve şu anki tecrübelerime sahip olmadan Trabzonspor'da oynuyor olsaydım, belki de benden beklenen performansı gösteremeyecektim.Daha doğru olması için mücadele edeceğim. Bundan hiç vazgeçmem.- EN iyi taraftar grubu Trabzonspor'da. Burada taraftarımızın önünde oynadığımız Sparta Prag karşılaşmasında atmosfer o kadar inanılmazdı ki birden kalp atışlarım hızlandı. Devre arasında vücuduma heyecandan kramplar girmeye başlamıştı. Alışık olmadığınız bir durum ve ister istemez insanın vücudunda ciddi olarak heyecan yaratıyor. Ben de o karşılaşmada bunun karşılığını vermeye çalışmıştım. Futbol hayatım boyunca gördüğüm gerçekten en iyi atmosferdi.geldiğim günlerde bir televizyon almak için teknoloji mağazasına gitmiştim. Televizyonu satın aldıktan sonra bir taraftarımız benimle fotoğraf çekilmek istediğini söyledi. Birlikte fotoğraf çekildik. Sanırım bir grup konuşmasında bu fotoğrafı yayınladı.Sağ olsun mağazanın yetkilileri yardımcı olmasalar, arabaya binip evime gidebilmem bile mümkün değildi. Çünkü bir anda onlarca kişi içeriye girerek fotoğraf çektirmek istedi. Bunu unutamam, inanılmazdı.