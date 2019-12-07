Fenerbahçe alev aldı

BUGÜN NELER OLDU

Gustavo uzun, Ferdi ise kısa menzilli füzeleriyle geceye renk katarken Kruse siftah yaptıMuriqi, 77'de sağ arka adalesinden problem yaşayınca oyundan alındı. Oyuncu, 2-3 gün içerisinde kendisini toprarlayacağını söyledi.Kosovalı yıldız, dün de takip altındaydı. Monaco, Leicester City ve Eintracht Frankfurt'un scoutları Muriqi'i tribünden izledi.Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi, twitterdan kocasının gollerinin görüntüsünü paylaştı. Fotoğrafların üzerinde de "Kafana kurban" ve "Sen nasıl bir kralsın" ifadelerini kullandı.34. dakikada Rodrigues'in pasıyla kaleci Ertaç'la karşı karşıya kalan Emre Belözoğlu, gole çok yaklaştı. Ancak Ertaç'tan dönen vuruşunda top kendisine çarpıp auta gitti. Yıldız futbolcu, meşin yuvarlağı filelere gönderemeyince hırsından reklam panolarına uçan tekme attı. Öte yandan maçın 49. dakikasında adalesinden sakatlık yaşayan Emre, "Beni oyundan alın" işareti yaptı ve 57'de yerini Jailson'a bıraktıFENERBAHÇE'YI Gençlerbirliği karşısında öne geçiren golü atan Gustavo'nun vuruşu adeta güç, teknik ve aklın bir potada eriyip, aksiyona dönüşmüş haliydi.Brezilyalı orta saha, Fenerbahçe'deki diğer golünü de 5-1 kazanılan Konyaspor maçında ceza sahası dışından bulmuştu.VOLKAN DEMİRGençlerbirliği karşısında 24 şut atan ve bunların 13'ünde isabet sağlayıp 5 gol kaydeden Fenerbahçe, bu sezon en fazla isabetli şut attığı maç performansını sergiledi. Sarı-lacivertli ekip Göztepe deplasmanında 12 şutta 3 isabet bulmuştu.FERDI Kadıoğlu Süper Lig'de iki isabetli şut atarken bunların ikisinde de çerçeveyi bulmayı başardı. Kupadaki İstanbulspor maçında da ağları sarsıp asist yapan genç oyuncu teknik direktör Ersun Yanal'amesajı verdi.