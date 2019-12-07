Fenerbahçe alev aldı

Gustavo uzun, Ferdi ise kısa menzilli füzeleriyle geceye renk katarken Kruse siftah yaptı
NAZAR DEĞDİ
Muriqi, 77'de sağ arka adalesinden problem yaşayınca oyundan alındı. Oyuncu, 2-3 gün içerisinde kendisini toprarlayacağını söyledi.
3 KULÜP TAKİPTE
Kosovalı yıldız, dün de takip altındaydı. Monaco, Leicester City ve Eintracht Frankfurt'un scoutları Muriqi'i tribünden izledi.
YENGE DE COŞTU
Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi, twitterdan kocasının gollerinin görüntüsünü paylaştı. Fotoğrafların üzerinde de "Kafana kurban" ve "Sen nasıl bir kralsın" ifadelerini kullandı.
EMRE'DEN PANOLARA UÇAN TEKME
34. dakikada Rodrigues'in pasıyla kaleci Ertaç'la karşı karşıya kalan Emre Belözoğlu, gole çok yaklaştı. Ancak Ertaç'tan dönen vuruşunda top kendisine çarpıp auta gitti. Yıldız futbolcu, meşin yuvarlağı filelere gönderemeyince hırsından reklam panolarına uçan tekme attı. Öte yandan maçın 49. dakikasında adalesinden sakatlık yaşayan Emre, "Beni oyundan alın" işareti yaptı ve 57'de yerini Jailson'a bıraktı
KESKİN NİŞANCI!
FENERBAHÇE'YI Gençlerbirliği karşısında öne geçiren golü atan Gustavo'nun vuruşu adeta güç, teknik ve aklın bir potada eriyip, aksiyona dönüşmüş haliydi. Yıldız futbolcu yaklaşık 30 metreden çok sert vururken, topu yere çarptırıp, kalecinin müdahalesini neredeyse imkansız hale getirdi.
Brezilyalı orta saha, Fenerbahçe'deki diğer golünü de 5-1 kazanılan Konyaspor maçında ceza sahası dışından bulmuştu.
VOLKAN DEMİR
ŞUT REKORU
Gençlerbirliği karşısında 24 şut atan ve bunların 13'ünde isabet sağlayıp 5 gol kaydeden Fenerbahçe, bu sezon en fazla isabetli şut attığı maç performansını sergiledi. Sarı-lacivertli ekip Göztepe deplasmanında 12 şutta 3 isabet bulmuştu.
FERDI'NIN BOŞU YOK!
FERDI Kadıoğlu Süper Lig'de iki isabetli şut atarken bunların ikisinde de çerçeveyi bulmayı başardı. Kupadaki İstanbulspor maçında da ağları sarsıp asist yapan genç oyuncu teknik direktör Ersun Yanal'a "11'e hazırım"
mesajı verdi.