Fenerbahçe, Samandıra'daki çalışmaların karşılığını aldı

Sarı-lacivertli ekipte gol yollarında yaşanan sıkıntıya el atan ve gerekli teşhisi koyarak çözümü bulan teknik heyet, yoğun mesaisinin karşılığını almaya devam ediyor. 2 karşılaşmada 9 gol bulan sarı-lacivertlilerde yapılan idmanlarda takımı üst seviyeye çıkarmak için gereken çalışmalar meyvesini verdi.

Süper Lig'de Göztepe ve BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında bir puana yetinen Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında istediği oyunu sahaya yansıtarak 5 golle gülen taraf oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor karşısında da 4 golle üstünlük sağlayan sarı-lacivertli ekip, moralli bir şekilde yoluna devam ediyor. Takımdaki inanç, oyundan kopmama ve hırsın dikkatlerden kaçmadığı Fenerbahçe, 25 puanla maç fazlasıyla 2'nci sırada yer alıyor.

SAMANDIRA'DAKİ ÖZEL ÇALIŞMALAR İŞE YARADI

Sarı-lacivertli ekipte, hücum hattı için yaptırılan özel şut çalışmaları etkisini göstermeye başladı. Samandıra'da Vedat Muriç'e destek olması için yaptırılan özel çalışmalar sayesinde takım bütünlüğünü tam anlamıyla oturttu. Ligde çıktığı 13 maçta toplamda 9 gol kaydeden Vedat Muriç, Gençlerbirliği maçındaki 2 golü ile galibiyette etkin rol oynadı.

SERDAR AZİZ: "KÖTÜ BİR ŞEY YOK"

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, adalesinde ağrı hissettiği için Gençlerbirliği maçının ikinci yarısına devam edemedi. Karşılaşmanın 46'ncı dakikasında yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakan Serdar Aziz'in durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacakken, tecrübeli futbolcu maç sonrası kötü bir şey olmadığını söyledi. Ağrısı olduğu için mücadeleye devam edemediğini belirten Serdar Aziz, "Kötü bir şey yok, duruma bakacağız" diyerek stattan ayrıldı.

