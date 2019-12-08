Belhanda at Muslera tut

Sezona Feghouli-Babel-Falcao üçlüsüyle giren Galatasaray'ın dün hücum hattını Belhanda-Ömer Bayram-Adem oluşturdu. Lemina'nın dinamizmi sayesinde uyuşuk görüntüsünden kurtulan sarı-kırmızılı takım,
kurduğu baskıda golü buldu ancak VAR'a takıldı. Mariano'nun kazandırdığı, Belhanda'nın gole çevirdiği penaltıyla G.Saray öne de geçti. 2. YARIDA Alanya tek kale top oynadı, Muslera ise tek başına direndi, Alanyaspor üst üste net fırsatları harcadı. Muslera kalesine gelen şutlarda devleşti. ŞANS Aslan'ın yanındaydı ve Alanyaspor'un en az bir puanı hak ettiği maçtan Muslera yüzünden yenilgiyle ayrıldı. Falcao'ya kavuşan G.Saray yine hücumda vasattı ve Muslera daha ne kadar bu takımı taşıyacak, bu da dünkü galibiyetin acı reçetesi...
REAL'I SOLLADI!
Bu sezon ilk yarılarda sadece 1 gol yiyen G.Saray bu kategoride Avrupa'da Başakşehir (3) ve Real Madrid'in (3) önünde zirvede...
OFSAYT VAR MIYDI?
Maçın 6. dakikasında G.Saray, Adem Büyük'ün kafa golüyle öne geçti… Ancak hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrasında kararı bekledi. 1 dakikalık yeniden izleme sırasında hakem Halil Umut Meler ile VAR odası arasında ses sorunu yaşanırken sonrasında ofsayt kararı çıktı ve gol iptal edildi.
18'de ise penaltı kararı VAR'a bile gerek olmadan geldi. Mariano, sağdan ceza sahasında topu ortaya doğru çevirirken, N'Sakala topu eliyle kesince penaltı kararı çıktı.
PENALTIYI ATTI BUZLARI ERİTTİ
Bu sezon taraftarla yıldızı bir türlü barışmayan Belhanda, 20. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçtiğinde tribünler alkışlarla destek verdi. Faslı yıldız, topu ağlara gönderip buzları eritti. Bu arada G.Saray, bu sezon 4. penaltı golünü ağlara gönderdi.
ÖRÜMCEK ADAM!
Galatasaray forması ile dün 346. maçına çıkan Fernando Muslera kalesinde duvar ördü. Uruguaylı kaleci, 90 dakika boyunca rakip hücumculara gol fırsatı tanımazken takımını da ayakta tutan isim oldu. Deneyimli eldiven, toplamda kalesini bulan 5 net pozisyonda da topu kurtarıp takımının gol yemesine engel oldu.
64'te Bakasetas'ın şutunda kalesinde adeta büyüyen Muslera, 70 ve 71'de kornerden gelen ortalarda savunma oyuncularının uyumasına rağmen Caulker'in kafa vuruşlarını kurtardı. G.Saray savunması uyurken, 81'de bu kez altıpas içinde Bammou'nun vuruşunu kurtardı.
EN ÇOK O KONUŞULDU
Maç boyunca Galatasaray kalesine tam 21 şut çekilirken,
Muslera da performansı ile Twitter'da en çok konuşulan oldu..