Belhanda at Muslera tut

REAL'I

BUGÜN NELER OLDU

Sezona Feghouli-Babel-Falcao üçlüsüyle giren Galatasaray'ın dün hücum hattını Belhanda-Ömer Bayram-Adem oluşturdu.kurduğu baskıda golü buldu ancak VAR'a takıldı. Mariano'nun kazandırdığı, Belhanda'nın gole çevirdiği penaltıyla G.Saray öne de geçti. 2. YARIDA Alanya tek kale top oynadı, Muslera ise tek başına direndi, Alanyaspor üst üste net fırsatları harcadı. Muslera kalesine gelen şutlarda devleşti. ŞANS Aslan'ın yanındaydı ve Alanyaspor'un en az bir puanı hak ettiği maçtan Muslera yüzünden yenilgiyle ayrıldı. Falcao'ya kavuşan G.Saray yine hücumda vasattı veBu sezon ilk yarılarda sadece 1 gol yiyen G.Saray bu kategoride Avrupa'da Başakşehir (3) ve Real Madrid'in (3) önünde zirvede...Maçın 6. dakikasında G.Saray, Adem Büyük'ün kafa golüyle öne geçti… Ancak hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrasında kararı bekledi.18'de ise penaltı kararı VAR'a bile gerek olmadan geldi. Mariano, sağdan ceza sahasında topu ortaya doğru çevirirken, N'Sakala topu eliyle kesince penaltı kararı çıktı.Bu sezon taraftarla yıldızı bir türlü barışmayan Belhanda, 20. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçtiğinde tribünler alkışlarla destek verdi. Faslı yıldız, topu ağlara gönderip buzları eritti. Bu arada G.Saray, bu sezon 4. penaltı golünü ağlara gönderdi.Galatasaray forması ile dün 346. maçına çıkan Fernando Muslera kalesinde duvar ördü. Uruguaylı kaleci, 90 dakika boyunca rakip hücumculara gol fırsatı tanımazken takımını da ayakta tutan isim oldu.64'te Bakasetas'ın şutunda kalesinde adeta büyüyen Muslera, 70 ve 71'de kornerden gelen ortalarda savunma oyuncularının uyumasına rağmen Caulker'in kafa vuruşlarını kurtardı.Maç boyunca Galatasaray kalesineMuslera da performansı ile Twitter'da en çok konuşulan oldu..