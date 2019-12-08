CANLI | Kasımpaşa - Beşiktaş

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Ali Saygın Ögel yapıyor. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş | Canlı takip ve istatistik için tıklayın

27' Mustafa Pektemek

39' Caner Erkin

İlk 11'ler

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Sadiku, Heintz, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Koita

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan Gönül, Elneny, Atiba, Caner Erkin, Diaby, Ljajic, Burak Yılmaz

Maçtan notlar

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesine göre lacivert-beyazlı takımın karşısına tek değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine Pedro Rebocho'ya görev verdi. Avcı, Kayserispor'u 4-1 yenen kadrodaki Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Abdoulay Diaby'i Kasımpaşa maçında da görevlendirdi.

Rebocho bir maç sonra 11'de

Siyah-beyazlı takımın Portekizli oyuncusu Pedro Rebocho, bir maç sonra ilk 11'de görev yaptı. Son haftaların istikrarlı oyuncularından biri olan ama İstikbal Mobilya Kayserispor maçında yedek oturan Rebocho, savunmanın solunda oynadı. Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile yapılan maçta ilk 11'de oynayan Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Muhayer Oktay ve Jeremain Lens, Kasımpaşa maçına yedek başladı. Siyah-beyazlılarda ayrıca Oğuzhan Özyakup ve Erdem Seçgin de yedekler arasında yer aldı.

Tayfur Havutçu ile ilk maç

Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde ilk maçına çıktı. Havutçu, uzun yıllar formasını giydiği Beşiktaş'a karşı teknik direktör olarak puan mücadelesi verdi.

Kasımpaşa'da 3 değişiklik

Kasımpaşa, Süper Lig'de oynadığı son maça göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Lacivert-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Tayfur Havutçu, ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor müsabakasının ilk 11'inden 3 farklı oyuncuyu sahaya sürdü. Sarı kart cezası bulunan Jorge Fernandes ile Aytaç Kara kadroda yer almazken, Abdul Rahman Khalili ise yedek kulübesinde oturdu. Havutçu, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Veysel Sarı, Haris Hajradinovic ve Tobias Heintz'ı tercih etti.

Quaresma ve Mustafa Pektemek, eski takımlarına karşı

Kasımpaşa'nın sezon başında kadrosuna kattığı Ricardo Quaresma ile Mustafa Pektemek, eski takımlarına karşı mücadele etti. Portekizli futbolcu Quaresma, Süper Lig'de ilk defa Beşiktaş'a rakip oldu. Ricardo Quaresma, daha önce ülkesinin Porto takımıyla siyah-beyazlı ekibe karşı forma giymişti. Beşiktaş taraftarı, karşılaşma öncesinde Quaresma lehine tezahüratta bulundu. Karşılaşma öncesi, vefat eden eski milli oyuncu Tuncay Mesçi için saygı duruşu yapıldı.