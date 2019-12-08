Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Denizli, Traktor Sazi’den ayrıldı

Denizli, ’den ayrıldı

Giriş Tarihi: 8.12.2019
Denizli, Traktor Sazi’den ayrıldı
Teknik direktör Mustafa Denizli, haziran ayından bu yana görev yaptığı İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktor Sazi ile yollarını ayırdı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Psikolojik olarak çok yoruldum. Daha önce de bırakmak istedim ama yönetim izin vermedi. Ayrılmamın nedeni kesinlikle sportif başarısızlık değil. Rakiplerimize göre 2 maçımız eksik. Gösterilerden dolayı maçlarımızı yapamıyoruz. Bu da bizi olumluz etkiliyordu" ifadelerini kullandı. Mustafa Denizli yönetimindeki Traktor, 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puan topladı. İki maçı eksik Traktör, zirvenin 7 puan gerisinde 8. durumda bulunuyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli, Traktor Sazi’den ayrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN