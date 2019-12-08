Denizli, Traktor Sazi’den ayrıldı

Teknik
direktör Mustafa Denizli, haziran ayından bu yana görev yaptığı İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktor Sazi ile yollarını ayırdı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Psikolojik olarak çok yoruldum. Daha önce de bırakmak istedim ama yönetim izin vermedi. Ayrılmamın nedeni kesinlikle sportif başarısızlık değil. Rakiplerimize göre 2 maçımız eksik. Gösterilerden dolayı maçlarımızı yapamıyoruz. Bu da bizi olumluz etkiliyordu"
ifadelerini kullandı. Mustafa Denizli yönetimindeki Traktor, 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puan topladı. İki maçı eksik Traktör, zirvenin 7 puan gerisinde 8. durumda bulunuyor.