Denizli, Traktor Sazi’den ayrıldı

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BUGÜN NELER OLDU

direktör Mustafa Denizli, haziran ayından bu yana görev yaptığı İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktor Sazi ile yollarını ayırdı. Tecrübeli çalıştırıcı,ifadelerini kullandı. Mustafa Denizli yönetimindeki Traktor, 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puan topladı. İki maçı eksik Traktör, zirvenin 7 puan gerisinde 8. durumda bulunuyor.