Denizlispor - Başakşehir (Canlı)

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayan Denizlispor - Başakşehir maçını Alper Ulusoy yönetiyor. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Bozbey yapıyor.
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Takımların kadroları şöyle:
DENİZLİSPOR: Adam Stachowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Tiago Lopes, Isaac Sackey, Radoslaw Murawski, Hadi Sacko, Olcay Şahan, Modou Barrow, Hugo Rodallega
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Emre Sağlık, Ismail Aissati, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz, Oscar Estupinan, Burak Çalık
BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Carlos Ponck, Gael Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Danijel Aleksic, Eljero Elia, Demba Ba
Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Behich, Miguel Vieira, Kerim Frei, Azubuike Okechukwu, Muhammed Sarıkaya, Gökhan İnler, Muhammet Arslantaş, Berkay Özcan