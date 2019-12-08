Göztepe gürledi

BUGÜN NELER OLDU

İlhan Palutyönetiminde çıkışa geçen Göztepe, dün Başkent'te Ankaragücü'nü 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. 26. saniyede Halil Akbunar'ın attığı golle karşılaşmaya önde başlayan İzmir ekibinde, Serdar Gürler de 48 ve 58. dakikalarda ağları havalandırarak sahanın yıldızı oldu. Ankaragücü'nün tek golü ise 31. dakikada İlhan Parlak'tan geldi. Bu sonuçla birlikte ligde yenilmezlik serisini 5'e çıkaran Göztepe, 14 hafta sonunda puanını 20 yaptı. Ligde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Ankaragücü'nün ise 9 puanı bulunuyor. Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Gençlerbirliği ile yine Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Ankaragücü de G.Saray'ın konuğu olacak.