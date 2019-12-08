Küme düşersek sorumlu değilim!

BUGÜN NELER OLDU

Mali sorunlarla boğuşanKadir Has Kongre Merkezi'ndeki kongrede, mevcut yönetim mali ve idari yönden ibra edildi.Berna Gözbaşı'nın yaptığı konuşma ise kongreye damga vurdu.Takımı bulunduğu durumdan çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayanTürkiye'nin ilk kadın başkanı olmasının yankı yarattığını belirten Berna Gözbaşı, "Kayseri, benim başkan olmamla dünya basınında da gündem oldu. Kadınlar eve kapandı algısını yıktık. Anadolu'nun ortasında muhafazar olarak bilinen bir şehirde bir kulübün başkanıyım. Şehrimizin bu sayede tanıtımını konuşalım" dedi.Kongrenin yapıldığı salona girmek isteyen bir grup taraftar ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, grubu biber gazı kullanarak uzaklaştırdı.Kayserispor için açıklanan total borç 330 milyon TL. Bu bir Anadolu takımı için yüksek bir bedel. Berna Başkan, bir iş insanı olarak bu yükün altına girmişse onu kutlamak lazım. Türkiye'de genelde yönetimler başkan ve etrafındaki 3-5 kişi etrafında şekilleniyor. Ben Berna Başkan'ın da eski yönetimlerde olmasına rağmen mali konularla çok ilgili olmadığını biliyorum. Geçmiş borçlardan sorumluğu yok. Ama küme düşerse bu başarısızlıkta payı olur. Daha ligin bitimine 21 hafta var. Eğer ligden düşme sorumluluğunu taşımak istemiyorsanız, o zaman taşıyacak birilerine yol verin. Sorumluluğu üstlenmeyecekse herkes başkanlık yapar. Peşinen bu kelimeleri kullanmak doğru değil.