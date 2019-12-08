Küme düşersek sorumlu değilim!

Mali sorunlarla boğuşan İstikbal Mobilya Kayserispor'da önceki hafta geçici olarak başkanlığa getirilen Berna Gözbaşı, tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda başkan seçilerek Süper Lig tarihinin resmen ilk kadın başkanı oldu.
Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki kongrede, mevcut yönetim mali ve idari yönden ibra edildi. Tek liste halinde gidilen kongrede mevcut başkan Gözbaşı ve yönetim kurulu, oy birliğiyle göreve seçildi.
Berna Gözbaşı'nın yaptığı konuşma ise kongreye damga vurdu.
Takımı bulunduğu durumdan çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Başkan Gözbaşı şunları söyledi:
MÜCADELECİ BİRİYİM
"Takımımız ligin sonunda olmasaydı, başkanlığı bana bırakmazlardı. Bunu açıkça söyledim, söylemeye devam edeceğim. Küme düşersek de bu benim sorumluluğumda değil. Ben elimden geleni yapacağım. Çok mücadeleci olduğum zaten bilinir. İki hafta içerisinde gecemi gündüzüme kattım."
DÜNYA BİZİ KONUŞTU
Türkiye'nin ilk kadın başkanı olmasının yankı yarattığını belirten Berna Gözbaşı, "Kayseri, benim başkan olmamla dünya basınında da gündem oldu. Kadınlar eve kapandı algısını yıktık. Anadolu'nun ortasında muhafazar olarak bilinen bir şehirde bir kulübün başkanıyım. Şehrimizin bu sayede tanıtımını konuşalım" dedi.
SALON ÖNÜNDE GERGİNLİK
Kongrenin yapıldığı salona girmek isteyen bir grup taraftar ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, grubu biber gazı kullanarak uzaklaştırdı.
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FATİH DOĞAN: Peşinen böyle konuşmak yanlış
Kayserispor için açıklanan total borç 330 milyon TL. Bu bir Anadolu takımı için yüksek bir bedel. Berna Başkan, bir iş insanı olarak bu yükün altına girmişse onu kutlamak lazım. Türkiye'de genelde yönetimler başkan ve etrafındaki 3-5 kişi etrafında şekilleniyor. Ben Berna Başkan'ın da eski yönetimlerde olmasına rağmen mali konularla çok ilgili olmadığını biliyorum. Geçmiş borçlardan sorumluğu yok. Ama küme düşerse bu başarısızlıkta payı olur. Daha ligin bitimine 21 hafta var. Eğer ligden düşme sorumluluğunu taşımak istemiyorsanız, o zaman taşıyacak birilerine yol verin. Sorumluluğu üstlenmeyecekse herkes başkanlık yapar. Peşinen bu kelimeleri kullanmak doğru değil.